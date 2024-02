(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 [Nota per le redazioni] Programma Stampa Italia – Match Irlanda

04 Febbraio 2024

PROGRAMMA STAMPA ITALIA

MATCH IRLANDA – GUINNESS SEI NAZIONI 2024

Qui di seguito è riportato il programma stampa della Nazionale Italiana Rugby Maschile per il raduno presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma – a partire dal 5 febbraio – in preparazione al match contro l’Irlanda in calendario domenica 11 febbraio alle 15 locali (16 italiane) all’Aviva Stadium di Dublino e valido per la seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2024 con diretta su Sky Sport e in chiaro su TV8.

Lo staff della Nazionale farà il possibile per mantenere inalterati gli orari, che potranno comunque essere soggetti a variazioni in base agli impegni sportivi della squadra.

Ogni aggiornamento al presente programma sarà comunicato tramite e-mail.

Lunedì 5 febbraio

Ore 13.15

Incontro stampa via zoom. Link disponibile su richiesta

ore 18.30/19.30

Finestra richiesta interviste singole

Martedì 6 febbraio

Ore 13.15

Incontro stampa via zoom. Link disponibile su richiesta

Ore 15.15 – CPO Giulio Onesti

Allenamento aperto per i media per i media i primi 15 minuti.

ore 18.30/19.30

Finestra richiesta interviste singole

Giovedì 8 febbraio

Ore 13.15

Incontro stampa via zoom. Link disponibile su richiesta

ore 18.30/19.30

Finestra richiesta interviste singole

Venerdì 9 febbraio

orario TBC

Annuncio formazione Italia via Comunicato Stampa

orario TBC

Incontro stampa via zoom con CT Italia. Link disponibile su richiesta

ore 17/18 (locali). Il pomeriggio la Nazionale sarà di base a Dublino

Finestra richiesta interviste singole

Sabato 10 febbraio

Ore 11 (locali) – Aviva Stadium

Captain’s run aperto i primi 15 minuti.

A seguire conferenza stampa registrata capitano Italia.

Domenica 11 febbraio

Ore 15 (locali) – Aviva Stadium

Irlanda v Italia

Antonio Pellegrino

Area Comunicazione e Relazioni con i Media

Media Manager Squadre Nazionali

Cancellati ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/frontusers/unsubscribe/5255-nota-per-le-redazioni-programma-stampa-italia-match-irlanda?userId=218853&userKey=QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component ) | Visualizza online ( https://newsletter.federugby.it/component/acym/archive/5255-nota-per-le-redazioni-programma-stampa-italia-match-irlanda?userid=218853-QlyOa9yZG35qMa&tmpl=component )