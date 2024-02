(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Segreteria Nazionale UGL Metalmeccanici

Comunicato stampa.

Direttivo Regionale Puglia Ugl Metalmeccanici: domani 5 Febbraio 2024, ore 10.00

al Bari Hub Changes.

Domani a Bari, alle ore 10.00, presso il “Bari Hub Changes”, in Via Mons. Jolando

Nuzzi 5, si terrà il Direttivo regionale Puglia di Ugl Metalmeccanici.

Si parlerà delle principali aziende metalmeccaniche del territorio pugliese: ILVA di

Taranto, Leonardo e Dema di Brindisi, della Bosch di Bari, di Iveco Foggia, Marelli

e altre aziende del territorio che sono in difficoltà. Si farà il punto su occupazione e

rapporti azienda-Stato nell’ambito di queste crisi. Il direttivo sarà presieduto e

guidato dal Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera. Saranno

presenti anche tutti i segretari provinciali Metalmeccanici Ugl e i rappresentanti

sindacali delle citate aziende.

Roma, 04 febbraio 2024