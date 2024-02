C.S. Termini Imerese,BCsicilia visita il cantiere dei carri di Carnevale.

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 BCsicilia – Università Popolare

Termini Imerese, BCsicilia

visita il cantiere dei carri di Carnevale

È stato un indubbio successo la visita guidata al cantiere

dei carri di Carnevale promosso dalla Sede di BCsicilia di Termini Imerese e dall’Università

Popolare. 40 persone hanno preso parte alla visita e circa lo stesso numero non

ha potuto partecipare per motivi di sicurezza all’interno dei locali. I

visitatori sono stati accolti dalla famiglia Abbruscato che da decenni si

occupa di realizzare carri. Dopo la

presentazione di Alfonso Lo

Cascio, Presidente regionale di BCsicilia, la visita è stata guidata dal

giovanissimo Antonino Abbruscato, presidente dell’Associazione Costruttori

Carri Termini Imerese (A.C.C.T.I) nata ufficialmente nel 2019. Gaetano ha

spiegato le tecniche di costruzione dei “pupi” in cartapesta che inizia

con la lavorazione della creta con cui si modella il soggetto da

realizzare, e successivamente la nascita del “personaggio” accostando strisce

di carta di giornale compattate con una colla formata da acqua e farina. Poi la

colorazione con un primo passaggio di ducatone bianco per rendere omogenea

tutta la costruzione, le diverse tecniche di pitturazione, ed infine la

spiegazione dei meccanismi che permettono il movimento del carro. Infine la

testimonianza dell’anziano Antonino Abbruscato, di 82 anni, che ha iniziato la

tradizione familiare della realizzazione dei carri e ha raccontato come è

cambiato il carnevale termitano nel corso dei decenni.

