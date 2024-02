Ciampi (M5S) : La mia Interrogazione sulla dismissione delle quote pubbliche dallo stabilimento Iia

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Sull’intenzione del governo Meloni di cedere le partecipazioni pubbliche

dell’azionariato di Iia, l’industria Italiana Autobus con sede a Flumeri

(Avellino ) e a Bologna, il M5s ha presentato un’interrogazione al ministro

dell’Economia e Finanze e al ministero delle Imprese (primo firmatario il

parlamentare Luigi Nave). Nella interrogazione si chiede ai ministri

dell’Economia e delle imprese il motivo di questa che appare come una

cessione ai privati di uno stabilimento di grande rilievo per il territorio.

Cedere partecipazioni pubbliche a imprese private, in questo caso con

l’uscita di scena di Leonardo (che ritiene non più strategici gli asset in

Iia), appare un controsenso. Prima si investe in un’azienda, unica in

Italia, che si occupa di tecnologie di nuova generazione (bus elettrici ed

a idrogeno) e poi si cede il gioiellino industriale ad un privato. Un

controsenso anche per i lavoratori che da anni attendono una stabile

programmazione dello sviluppo, come era avvenuto con il piano di rilancio

previsto dal Governo Conte II. Cedere ai privati uno stabilimento storico

del territorio della provincia di Avellino apparirebbe un voltafaccia

inaccettabile per i lavoratori e una perdita netta per lo Stato che

abbandona un settore strategico.