Agenda eventi Luiss | 5-9 febbraio | con FITTO, CASINI, GUBITOSI, SEVERINO, ORSINA

Presentazione del libro di Pier Ferdinando Casini

C’era una volta la politica

Lunedì 5 febbraio, ore 17:00

Sala delle Colonne, Campus Luiss, viale Pola 12, Roma

Sarà presentato alla Luiss il libro di Pier Ferdinando Casini, C’era una volta la politica. L’ultimo democristiano (ediz. PIEMME).

Un viaggio negli ultimi quarant’anni della politica italiana, in cui tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia della Repubblica passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare.

Indirizzi di saluto: Paola Severino Presidente, Luiss School of Law

Presiede Antonio Punzi Head del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Luiss Guido Carli

Intervengono:

Maria Teresa Calabrò, Capo Ufficio Servizio Rapporti Internazionali, Camera dei DeputatiPadre Enzo Fortunato, Saggista e giornalistaGiovanni Orsina, Dean, Luiss School of Government

Salvatore Maria Pisacane, Program Manager del Corso di Studi in Giurisprudenza, Luiss Gianmarco Rubino, Presidente della Consulta delle Associazioni studentesche, Luiss

Conclude Pier Ferdinando Casini, Senatore della Repubblica Italiana e autore del libro.

I Lunedì del Grand Continent

Quanto è politicamente sostenibile la transizione ecologica?

Lunedì 5 febbraio, ore 18:45

Luiss Language Café, Campus Luiss, viale Romania 32, Roma

La Luiss ospita un nuovo appuntamento con il

Lunedì del Grand Continent dedicato, questa settimana, alla sostenibilità ambientale, tema quanto mai centrale, ma oggetto di nuove polarizzazioni ideologiche.

È difficile portare a termine la transizione verde senza costruire un consenso politico attorno a essa, ma riuscirci in questo contesto appare sempre più complesso.

Per dibattere di questi temi, interverranno:

Luca Picotti, autore di La legge del più forte (ediz. Luiss University Press) e dottorando all’Università di Udine

Simona Benedettini, Consulente indipendente in politiche e regolazione dei mercati energeticiLorenzo Pregliasco, fondatore di Quorum/YoutrendPatrizia Rutigliano, Adjunct professor Luiss Business School ed ex presidente della fondazione SnamFerdinando Cotugno, giornalista di Domani

Investimenti e Economia reale: Italia e Europa a confronto

Martedì 6 febbraio, ore 16:00

Villa Blanc, Via Nomentana 216, Roma

L’Osservatorio Welfare di Luiss Business School con Finint Investments ed Allspring Global Investments sono lieti di invitarti all’evento “Investimenti in economia reale: Italia e Europa a confronto”.

Il meeting sarà l’occasione per un confronto su quali asset class alternative oggi rappresentano un’utile occasione di diversificazione degli investimenti per gli investitori istituzionali.

Introduzione e saluti a cura di

Luigi Abete, Presidente Luiss Business School.

A seguire,

Panel

Investitori istituzionali ed economia italiana, con:Mauro Marè, Direttore Osservatorio sul Welfare Luiss Business SchoolMauro Sbroggiò, Amministratore Delegato Finint Investments

Marco Negri, Head of Sales Southern Europe Allspring Global Investments

Relazioni tecniche a cura di Finint Investments e Allspring Global Investments

Tavola rotonda con:Stefano Cuzzilla, Presidente FedermanagerRoberto Diacetti, Direttore Generale ENPAIAStefano Distilli, Presidente Cassa Dottori Commercialisti

Fabio Faretra, Direttore Generale ENPACLNunzio Luciano, Presidente EMAPIAlberto Oliveti, Presidente ENPAM

Presentazione del libro di Donato Bendicenti

Scintille

Mercoledì 7 febbraio, ore 18:00

The Dome, Campus Luiss di Viale Romania 32, Roma

La Luiss ospita la presentazione del libro Scintille. L’avventura dell’energia in Europa dalla scissione dell’atomo alla rivoluzione verde di Donato Bendicenti (ed. Luiss University Press).

Il volume parte da un assunto: l’energia è politica e dai tempi delle prime civiltà, controllare le risorse è sempre equivalso ad esercitare un enorme potere. Anche in Europa, attorno alla possibilità di disporre a piacimento delle fonti energetiche o di poterne cedere una certa quantità, si reggono – e a volte si infrangono – i delicati equilibri dell’Unione.