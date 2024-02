[acspro] [CRUmbria-News] L’Assemblea legislativa dell’Umbria convocata per martedì 6 febbraio 2024, ore 9.30

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 All’ordine del giorno interrogazioni e mozioni

(Acs) Perugia, 2 febbraio 2024 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria si

riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 6 febbraio 2024, alle ore

9.30. All’ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata (question

time) e mozioni. Tra gli argomenti in discussione: cammini religiosi

dell’Umbria; risorse per gli spettacoli dal vivo; mobilità passiva in

sanità; ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero;

sicurezza nell’ospedale di Foligno; medici a gettone; strutture di dietologia

ed endocrinologia ospedale di Terni; Vespa Piaggio; contrasto dei disturbi

della nutrizione; giardini terapeutici; peste suina africana; servizio civile

universale; Parco nazionale ‘Catria, Nerone e Alpe della Luna’.

QUESTION TIME

“Inserimento nell’elenco dei cammini religiosi dell’Umbria del Cammino di

San Romualdo”, interrogano Manuela Puletti, Marco Castellari e Valerio

Mancini (Lega), risponde l’assessore Paola Agabiti.

“Incremento delle risorse del bando per il sostegno di progetti nel settore

dello spettacolo dal vivo anno 2023”, interroga Michele Bettarelli (Pd)

risponde l’assessore Paola Agabiti.

“Mobilità passiva e liste di attesa, agende di prenotazioni chiuse.

Intendimenti della Giunta regionale”, interroga Tommaso Bori (Pd) risponde

l’assessore Luca Coletto.

“Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero ed eventuali

ritardi, intendimenti della Giunta regionale”, interroga Donatella Porzi

(Misto) risponde l’assessore Luca Coletto.

“Aggressione di un’infermiera al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno:

intendimenti della Giunta”, interrogano Stefano Pastorelli e Paola Fioroni

(Lega) risponde l’assessore Luca Coletto.

“Medici a gettone, dati della Regione smentiti da statistiche autorevoli e

segnalazioni dirette. Chiarimenti della Giunta regionale a riguardo”,

interroga Thomas De Luca (M5S) risponde l’assessore Luca Coletto.

“Struttura complessa di dietologia ed endocrinologia presso l’Azienda

ospedaliera di Terni. Intendimenti della Giunta”, interroga Fabio Paparelli

(Pd) risponde l’assessore Luca Coletto.

MOZIONI

“La Vespa Piaggio: un patrimonio italiano da salvaguardare”, a firma

Manuela Puletti e Marco Castellari (Lega).

“Ripristino urgente del fondo per il contrasto dei disturbi della

nutrizione e dell’alimentazione”, a firma Andrea Fora (Patto civico).

“Promozione dei giardini terapeutici in spazi urbani pubblici”, a firma

Daniele Carissimi, Stefano Pastorelli e Paola Fioroni (Lega).

“Miglioramento della normativa regionale autorizzativa per l’apposizione di

recinzioni negli allevamenti suinicoli regionali, volte a contenere la

diffusione della peste suina africana”, a firma Marco Castellari, Manuela

Puletti e Valerio Mancini (Lega).

“Riduzione finanziamento per progetti servizio civile universale.

Intendimenti della Giunta regionale”, a firma Simona Meloni (Pd).

“Contrarietà all’istituzione del Parco nazionale ‘Catria, Nerone e Alpe

della Luna’”, a firma Valerio Mancini, Marco Castellari e Manuela Puletti

(Lega). MP/

link alla notizia: http://www.consiglio.regione.umbria.it/node/76564