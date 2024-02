Concorso Massimo Marin: piccoli violinisti da tutto il mondo pronti ad invadere Pinerolo – Comunicato stampa

(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 A PINEROLO PICCOLI VIOLINISTI DA TUTTO IL MONDO PRONTI AD “INVADERE”

LA CITTA’

Dall’8 all’11 Febbraio 2024 si terrà a Pinerolo (TO) il Concorso Internazionale di violino Massimo

Marin – La Musica per la vita, un appuntamento, giunto alla seconda edizione, che si

contraddistingue per essere unico e particolare, poiché rivolto anche a bambini piccolissimi, di

appena 3 anni, e ad allievi di violino con disabilità e difficoltà, fino ad arrivare agli studenti delle

scuole medie e dei Conservatori ed ai giovani violinisti fino ai 27 anni nel Concorso di Esecuzione

Violinistica.

Oltre alle audizioni del concorso, tutte pubbliche, i 4 giorni dedicati al violino nel ricordo del M.o

Massimo Marin prevederanno anche concerti con una forte valenza culturale ma anche sociale, che

si terranno nelle librerie della città, all’Istituto Fer (casa di riposo) e presso l’Ospedale Agnelli, oltre

a flash mob, conferenze ed un’esposizione di violini di liuteria e di fabbrica.

L’intera città sarà dunque partecipe e coinvolta, compresi gli studenti delle scuole pinerolesi, che

parteciperanno come pubblico ai vari eventi.

Il gran finale si terrà Domenica sera alle ore 21 presso il Tempio Valdese e vedrà le esibizioni dei

finalisti del Concorso di Esecuzione e dei primi assoluti delle Categorie Studenti oltre alle

premiazioni dei migliori candidati.

Le iscrizioni stanno già arrivando da tutto il mondo sia per il concorso online sia per quello in

presenza : a Pinerolo arriveranno, infatti, violinisti dall’Austria, dalla Francia e dall’Azerbaijan, oltre

ad iscritti da tutta Italia.

Siete invitati a partecipare ad un evento che è quasi un piccolo festival di altissimo livello ma anche

dedicato all’inclusione, all’amicizia ed alla passione per la musica.

Vi aspettiamo!!