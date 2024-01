(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 Cambio di programma al Milanollo

Domenica 4 febbraio arriva “Babebibo… blu! Colori e suoni delle parole”,

viaggio tra suoni ed emozioni

Cambio di programma in vista nel cartellone del teatro Milanollo. Per sopraggiunti problemi da parte dell’artista protagonista, lo spettacolo “Becco di Rame” – in programma domenica 4 febbraio – sarà sostituito con “Babebibo… blu! Colori e suoni delle parole”.

«La storia – spiegano gli organizzatori – è quella di una bambina che non si sente ancora pronta ad affrontare il mondo. Nella sua solitudine gioca con suoni e parole in associazione libera e attraverso questi giochi scopre e riconosce, nominandole, alcune emozioni di cui fa tesoro. Nello spettacolo si compie un viaggio insieme al pubblico, per scoprire quanto i suoni delle parole importanti siano vitali, come nella musica: procurano sentimenti di piacere e gioia, malinconia e tristezza, esuberanza e vitalità, a seconda di come si combinano fra di loro».

L’orario rimane invariato: lo spettacolo è programmato per le 15.30 e alle 17.30