Partecipazione: due nuovi Patti di Cittadinanza per la lotta al disagio giovanile e la promozione di eventi di quartiere – Comunicato Stampa

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 NOTA PER LA STAMPA

Partecipazione: due nuovi Patti di Cittadinanza

per la lotta al disagio giovanile e la promozione di eventi di quartiere

La firma venerdì al palazzo Comunale

con le consulte di Centro-San Gerardo e di Triante

Prevenzione delle dipendenze nel mondo giovanile. Il progetto nasce dalla volontà della Consulta di prevenire e di far fronte ai disagi dei giovani della città e prevede una serie di azioni che mirano a fornire gli strumenti per intercettare tali disagi.

In particolare verrà svolta attività formativa per insegnanti e tecnici ma anche incontri per giovani studenti e famiglie sul tema del disagio giovanile. Il progetto prevede anche l’apertura di due sportelli di ascolto presso il centro civico di via Lecco e presso l’istituto Scolastico Preziosissimo Sangue e l’organizzazione di eventi sportivi e culturali. Il contributo erogato dall’Amministrazione è pari a 40.000 €, a cui si aggiungono ulteriori 25.000 € cofinanziati dall’ente capofila. Al progetto partecipano in qualità di partner “Nuova artistica Monza ASD”, “Social time ODV” e “Istituto Preziosissimo Sangue”, che si coordineranno con “L’arte di amarsi APS” per lo svolgimento delle attività.

Arcipelago Triante. Il progetto parte dall’esigenza della Consulta di animare il quartiere con una serie di eventi per favorire la partecipazione e l’integrazione dei cittadini e delle famiglie di Triante. Anche in questo caso il contributo erogato dal Comune ammonta a 40.000 €.

Per ogni annualità sono previsti almeno 4 eventi:

CARNEVALE (marzo 2024 e 2025):

Un’esperienza vivace per i più piccoli con attività ludiche ed educative, laboratorio di trucco, animazione, mago, pentolaccia, coro, marching band, trampolieri, funamboli e allestimenti vari.

FESTA DI PRIMAVERA (maggio 2024 e 2025):

Celebrazione primaverile con cori, marching band, attività ludiche ed educative per bambini e ragazzi, cantastorie, gara di aquiloni, make-up artist, bands musicali, tornei sportivi, spettacoli teatrali, chitarre, giochi con premi, artigiani, hobbisti, e iniziative enogastronomiche locali.

FuoriGP “Ambrosiano” @ the edge (settembre 2024 e 2025):

Un evento dinamico con cori, racconti riguardanti i Gran Premi di F1, una mostra di automobili, giochi di velocità (fisica e mentale) a premi, la gara podistica “gran premio Triante”, attività ludiche per bambini e ragazzi, band musicali, tornei sportivi, modellismo, comicità, educazione stradale e allestimenti vari.

E’ NATALE! (dicembre 2024 e 2025):

Festeggiamenti natalizi ricchi di canti e con cantastorie, artisti di strada, banda di quartiere, giochi per bambini, spettacoli teatrali e musicali, artigiani, laboratori di addobbi natalizi, mostre di pittura e scultura, sfida culinaria con il panettone, raccolte solidali, comicità, tornei di giochi tradizionali, e partecipazione attiva dei Vigili di Quartiere.

“I Patti di Cittadinanza – sottolinea l’Assessore alla Partecipazione Andreina Fumagalli – permettono di rispondere al meglio ai bisogni della città, perché Amministrazione, Consulte e cittadinanza lavorano insieme, realizzando interventi nei quartieri. L’ascolto della cittadinanza e il coinvolgimento di associazioni e altri enti sono elementi fondamentali per creare una rete sociale solida che è garanzia di una città viva e propositiva”.

I Patti di cittadinanza: cosa sono.

Il Patto di Cittadinanza è un accordo stipulato tra il Comune e una Consulta di quartiere ed è disciplinato dall’Allegato I del Regolamento delle Consulte di quartiere.

Si tratta di uno strumento amministrativo con il quale il Comune acquisisce una progettualità di durata biennale della Consulta per soddisfare i bisogni del quartiere, finanziandola per un valore massimo di 40.000 €.

I patti sottoscritti oggi sono i primi due attivi dopo la conclusione dei 9 precedenti. Per informazioni è possibile consultare il sito del Comune http://www.comune.monza.it.

