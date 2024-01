Incontri per minori in biblioteca

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 MAGIONENEWS

A Magione incontri di lettura e musica per i più piccoli

L’iniziativa, fino a marzo, si terrà nella sala lettura della Biblioteca comunale Vittoria Aganoor

Pompilj di Magione

MAGIONE 30 gennaio 2024 – “Parole e suoni in libertà per imparare a sognare” è il titolo

dell’iniziativa in programma della Biblioteca comunale Vittoria Aganoor Pompilj di Magione che

si articolerà in diversi appuntamenti fino al mese di marzo.

Rivolti alla fascia d’età dei più piccoli, si va, per i diversi incontri, dai tre mesi ai dieci anni, il

programma rientra nelle iniziative di Nati per leggere. La novità è rappresentata dall’alternarsi

di incontri sulla lettura a quelli che vedranno protagonista la musica con Nati per la musica.

Organizzati da Sistema Museo gli incontri saranno condotti da Andreina Panico e Roberta

Prandi, rispettivamente volontaria e referente di Nati per leggere.

Gli appuntamenti del mese di febbraio con la lettura sono sabato 3, dai sei ai dieci anni, e

sabato 10, fascia tre-sei anni. L’incontro con la musica sarà sabato 17, per la fascia d’età dai

tre ai diciotto mesi e per mamme in attesa, e sabato 24 febbraio per la fascia di età dai 18 ai

36 mesi. Tutti gli incontri si tengono alle 10.30. Stesso orario anche per il mese di marzo dove

il primo appuntamento è previsto per il 2 marzo (fascia d’età 6-10 anni) e il 16 marzo (3-6

anni) con Nati per leggere, i sabati 9 e 23 marzo con Nati per la musica.

