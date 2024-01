Aun 30 gen. 024 (pag 3)

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *Firmata la convenzione tra Regione e Università per la riorganizzazione

degli ospedali di Perugia e di Terni. Tesei: “Atto fondamentale per la

razionalizzazione e il potenziamento della sanità pubblica regionale”.

Oliviero: “Atto di grande responsabilità, si è lavorato per funzioni,

nell’interesse degli utenti”*

(aun) – Perugia, 30 gen. 024 – Siglata questa mattina a Palazzo Donini la

Convenzione tra Regione e Università degli Studi per la riorganizzazione

degli Ospedali di Perugia e di Terni.

Alla presenza della stampa e di una folta rappresentanza del mondo

accademico e istituzionale, la Presidente della Regione Donatella Tesei e

il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero ne hanno spiegato gli elementi

cardine, insieme all’Assessore alla Sanità Luca Coletto e al Direttore del

Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università, Prof. Vincenzo Nicola

Talesa.

“Oggi, grazie alla firma della convenzione con l’Università degli Studi

– ha spiegato la Presidente Tesei – abbiamo una riorganizzazione efficiente

delle dei due Ospedali di Perugia e di Terni. Un passo fondamentale di

completamento della riorganizzazione della sanità pubblica regionale,

attesa da tempo, che risolve le anomalie rappresentate da reparti diretti

da facenti funzione ed interim. Dopo questo atto, oltre ad avere una

organizzazione semplice, snella e trasparente per il cittadino, le nostre

strutture ospedaliere riusciranno a trattenere i migliori talenti che vi

operano e che oggi spesso le lasciavano alla ricerca di prospettive

professionali certe e risulteranno maggiormente attrattive per le migliori

professionalità in cerca di un punto di approdo dove esercitare”.

“Abbiamo messo mano alla riorganizzazione, secondo una logica funzionale

che privilegiasse la migliore soluzione in termini di servizio per i

cittadini – ha proseguito la Presidente Tesei – delle strutture complesse e

delle strutture dipartimentali e ringrazio il Magnifico Rettore per la

qualità del risultato ottenuto in stretta collaborazione con i

rappresentanti dell’Ateneo”.

“Quella di oggi – ha dichiarato il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero – è

sicuramente una giornata molto significativa, per molteplici ragioni:

innanzitutto, in quanto dopo la preintesa dello scorso anno riguardante i

protocolli in attuazione per l’azienda integrata, questa riorganizzazione

segna un momento fondamentale, mettendo finalmente a disposizione di

cittadine e cittadini una rete efficiente di professionalità e competenze.

Tale iniziativa non solo risolve efficacemente le problematiche legate alle

cosiddette direzioni e alle strutture, ora completamente riordinate per

rispondere alle esigenze cruciali della comunità, ma apre soprattutto le

porte a una ridefinizione delle condizioni che favorirà grandemente

l’ampliamento della rete formativa, consentendo a breve alle tante e ai

tanti specializzandi di mettersi a disposizione sull’intero territorio”.

“Per quanto concerne l’Università, desidero – ha proseguito Oliviero –

enfatizzare ancora una volta il grande senso di responsabilità, già

ampiamente dimostrato nel corso degli anni, delle professioniste e dei

professionisti chiamati a offrire un fondamentale contributo alla sanità

della nostra regione. In aggiunta, questo accordo apre la strada a una

pianificazione efficace, orientata a scelte strategiche di competenza che

andranno a sicuro beneficio dei nostri giovani e di tutte le persone che

accedono al sistema sanitario umbro, nonostante le complessità presenti a

livello nazionale. È importante sottolineare, inoltre, che il nostro

approccio è stato guidato dalla logica di lavorare per funzioni, senza

concentrarsi inizialmente sulle collocazioni specifiche delle singole

professionalità. La riorganizzazione, quindi, si è concentrata su un

modello funzionale, che ha richiesto anche decisioni coraggiose. Ogni passo

è stato intrapreso con un profondo senso di responsabilità. Infine,

permettetemi di esprimere un sentito ringraziamento alle colleghe e ai

colleghi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che, insieme

all’amministrazione, hanno collaborato instancabilmente con la Regione per

concretizzare questo accordo.”

“Il passo compiuto oggi – ha sottolineato l’Assessore alla Sanità Luca

Coletto – è di grandissima rilevanza in ottica funzionale nell’ambito di

una visione di riorganizzazione complessiva di tutta la rete sanitaria

regionale, partendo dagli ospedali di Perugia e Terni. Si tratta di una

riorganizzazione costruttiva, tesa a rafforzare l’intera risposta pubblica

ai bisogni sanitari dei nostri cittadini”.

Secondo il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia

dell’Università, Prof. Vincenzo Nicola Talesa, “La firma della Convenzione

e la relativa riorganizzazione dei due maggiori nosocomi regionali

metteranno in grado il personale sanitario delle due strutture di

rispondere in maniera ancora migliore e ancor più puntuale alle richieste

in termini di salute e di assistenza da parte dell’intera comunità

regionale”.

*//in allegato gli atti della convenzione e le immagini della presentazione*