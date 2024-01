+++ RPT TITOLO CORRETTO+++ RETE GNL: IL PRESIDENTE SOLINAS ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA BOZZA DI INTESA TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE E LA REGIONE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GNL

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

Cagliari, 29 gennaio 2024 – Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha scritto oggi al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, esprimendo parere favorevole all’ultima bozza del “DPCM Sardegna”, l’intesa che riguarda la rete di distribuzione del GNL. Il provvedimento, che sarà perfezionato, soddisfa pienamente quanto concordato in precedenza tra il MASE e gli assessorati dell’Industria e dell’Ambiente della Regione. Il presidente Solinas ha chiesto, inoltre, al rappresentante del Governo, maggiori rassicurazioni affinché la “dorsale”, l’infrastruttura per la distribuzione del gas naturale liquefatto, corrisponda a quella “dorsale” già approvata dal Ministero dell’Ambiente. L’impianto in questione, strategico per lo sviluppo dell’Isola, garantirebbe il rispetto dei tempi per la ripresa industriale all’interno del territorio del Sulcis, soprattutto in relazione al rilancio della raffineria Eurallumina Spa.

