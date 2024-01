Precisazione modifiche viabilità

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Gentilissi, in relazione al comunicato precedente si specifica che nella parte riguardante IL SENSO UNICO SU VIA MANZONI la direzione è VERSO EST, non verso OVEST.

Chiediamo di prendere nota della precisazione e vi ringraziamo per la disponibilità.

Cordialmente

UO Comunicazione