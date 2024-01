(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Potenza, 26 gennaio 2024

Latronico: dal 29 gennaio al via domande per bonus idrico

La giunta Bardi nella seduta di ieri ha approvato il Regolamento attuativo relativo al bonus idrico grazie al quale a partire dal 29 gennaio sarà possibile inoltrare la richiesta di accesso al contributo che renderà finalmente la bolletta idrica per i lucani più leggera. È quanto ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Le modalità per accedere al contributo sono state impostate per procedere con la massima semplicità e celerità.

Basterà infatti compilare un modulo – ha continuato Latronico –messo a disposizione sul sito internet e nelle sedi di Acquedotto Lucano – in cui l’intestatario dell’utenza idrica dovrà fornire i propri dati, dichiarare di rientrare nei requisiti richiesti ed allegare una copia del documento d’identità.

I moduli sono due: uno per utenti diretti (i cittadini titolari di un contratto di fornitura idrica a proprio nome) e il secondo per gli utenti indiretti (quelli che usufruiscono di un contratto di fornitura intestato al condominio).

I requisiti per ottenere lo sconto sono tre: avere la residenza in Basilicata, essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo con tariffa per uso domestico residente; appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro.