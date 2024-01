DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD Il cordoglio di Confindustria Toscana Nord per la scomparsa di Giuliano Gori

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 *COMUNICATO STAMPA DEL 26 GENNAIO 2024*

*Il cordoglio di Confindustria Toscana Nord per la scomparsa di Giuliano

Gori*

Imprenditore e mecenate, uomo ben inserito nel mondo economico e

appassionato d’arte, Giuliano Gori era, per l’ampiezza dei suoi interessi e

lo spessore culturale e umano, una figura rinascimentale.

La sua scomparsa genera un grande vuoto; di lui rimangono però le tante

iniziative a cui ha dato vita e le opere d’arte che ha acquisito e che

fanno della Villa di Celle un luogo di straordinarie meraviglie.

Proprio a Villa di Celle si tenne l’ultimo incontro formale che

Confindustria Toscana Nord ha avuto con lui: una riunione, con anche le

autorità pistoiesi, in vista delle iniziative da avviare per Pistoia

Capitale della cultura. Una occasione in cui, come sempre, il suo

contributo fu lucido, informato, di grande spessore.

Il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini, il Consiglio

di presidenza e la direzione di Confindustria Toscana Nord esprimono i

sensi del loro più profondo cordoglio per la perdita di una figura di

eccezionale valore.

