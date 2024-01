(ARC) Incendio via Giulia: Callari, fiamme domate situazione sotto controllo

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Il rogo ha danneggiato solo la parte esterna dello stabile

Trieste, 26 gen – “L’incendio sviluppatosi nello stabile di

via Giulia a Trieste nelle prime ore del pomeriggio ? stato

domato. Al momento i Vigili del fuoco, prontamente intervenuti,

stanno verificano che non ci siano ulteriori focolai secondari di

minore entit?. Secondo quanto ricostruito dai Vigili del fuoco le

fiamme non hanno avuto origine negli spazi di propriet? della

Regione, ma pare si sarebbero sviluppate nella parte inferiore

dell’immobile dove si troverebbe anche un cantiere privato. Il

fuoco si ? poi propagato verso l’alto attraverso le strutture di

scolo, raggiugendo poi la sommit? dell’immobile, ma le fiamme non

hanno interessato gli ultimi piani della struttura”

? quanto detto dall’assessore regionale al Patrimonio e sistemi

informativi Sebastiano Callari, che si ? immediatamente recato

sul luogo dell’incendio assieme ai vertici della Direzione

regionale al Patrimonio, per verificare le condizioni

dell’immobile, quest’ultimo in parte di propriet? della Regione.