(ARC) Eventi: Roberti, 70 anni Unione Istriani traguardo per comunit Fvg

(AGENPARL) – ven 26 gennaio 2024 Trieste, 26 gen – “I 70 anni dell’Unione degli Istriani

rappresentano un traguardo importante non solo per l’associazione

ma per la comunit? triestina, regionale, degli esuli e per le

istituzioni del nostro territorio perch? in questi anni l’Unione

? stata un partner fondamentale dell’operazione di verit? e

giustizia su ci? che accadde del Dopoguerra sul confine

orientale”.

Lo ha affermato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti che ha rappresentato la Regione allo scoprimento del logo

ufficiale del 70esimo dalla fondazione dell’Unione degli Istriani

nella sede storica di via Pellico a Trieste.

“La verit? – ha detto Roberti – ? che purtroppo per tanti anni,

mentre le istituzioni pubbliche, anche locali, erano complici di

quell’oblio in cui si ? cercato di isolare i fatti di queste

terre, ci sono state associazioni, e in particolare l’Unione

degli Istriani, che hanno combattuto per mantenere viva la

memoria. Se oggi esiste un Giorno del Ricordo, se oggi nelle

scuole si parla di esodo e di foibe e se queste vicende sono

diventate parte integrante della nostra storia ? stato grazie al

contributo di sodalizi che le istituzioni di oggi hanno l’obbligo

morale ed etico di continuare a sostenere, come stiamo facendo

con tante iniziative sviluppate in collaborazione”.

Roberti ha letto un messaggio inviato dal governatore

Massimiliano Fedriga in cui si evidenzia il grande impegno

dell’Unione degli Istriani, si ricorda il lavoro comune per

giungere alla trasformazione del centro profughi di Padriciano in

un museo a cielo aperto e si indica nell’appuntamento di Nova

Gorica Gorizia capitale europea della Cultura una grande

occasione per alimentare una memoria condivisa e creare un futuro

di pace.

La manifestazione, presentata dal presidente dell’Unione degli

Istriani Massimiliano Lacota, ha visto l’intervento in sala di

numerose autorit?, tra cui l’assessore regionale alla Difesa

dell’ambiente Fabio Scoccimarro.

ARC/PPH/al

261839 GEN 24