Comunicato Ausl Romagna – Forlì “L’Associazione “Vivere senza stomaco si può”, grazie al contributo di Ceracarta, dona alla Chirurgia di Forlì una decina di misuratori della glicemia per i pazienti sottoposti a chirurgia gastrica”

L’Associazione “Vivere senza stomaco si può”, grazie al contributo di

Ceracarta, ha donato alla Chirurgia e Terapie Oncologiche di Forlì, diretta dal

prof. Giorgio Ercolani, una decina di misuratori della glicemia “Freestyle” per

i pazienti sottoposti a chirurgia gastrica per tumore allo stomaco.

“La comunità che rappresento – spiega Claudia Santangelo, presidente

dell’Associazione “Vivere senza stomaco si può” – ringrazia

sentitamente l’ospedale “Morgagni – Pierantoni” di Forlì e specificatamente i

dottori Paolo Morgagni e Massimo Framarini che, da sempre, hanno

riconosciuto e sostenuto il percorso di cura di chi vive senza stomaco per cause

oncologiche. Nel dettaglio, con l’aiuto di Ceracarta è stato possibile portare

avanti uno studio (con il contributo di altri attori) sulla variabilità glicemica. Un

problema, questo, non studiato sufficientemente e che impatta in modo

violento con la qualità di vita di molte persone gastroresecate….E quindi

GRAZIE!”

“L’Associazione – prosegue – con sede nazionale in Emilia Romagna, sostiene

pazienti e caregiver, cercando di rispondere ai problemi del post gastrectomia.

dove, pazienti e caregiver, si “prendono per mano” condividendo la propria

esperienza (https://viveresenzastomaco.org). Collaboriamo con diversi ospedali

e istituzioni, cercando di migliorare il percorso di cura di noi pazienti.”

“La sindrome da svuotamento gastrico nel gastroresecato, in inglese dumping

syndrome – spiega il dottor Massimo Framarini – colpisce il 25-50% dei

pazienti sottoposti a chirurgia gastrica, il 5-10% dei quali sviluppa sintomi

clinicamente rilevanti. Esistono due forme di dumping syndrome, una precoce

e una tardiva. La forma precoce si manifesta 10-30 minuti dopo i pasti e

comprende sintomi gastrointestinali e vasomotori (dolore addominale, nausea,

vomito, diarrea, cefalea, vasodilatazione e arrossamento della cute, astenia e

abbassamento della pressione sanguigna). Essa deriva principalmente dal

rapido afflusso di cibo nel piccolo intestino, che ne determina la rapida e

improvvisa distensione. La forma tardiva, invece, si manifesta 1-3 ore dopo il

pasto, con sintomi prevalentemente vasomotori (sudorazione, debolezza,

confusione). È legata all’alterazione dei livelli di zucchero nel sangue. Per la

mancanza dello stomaco lo zucchero viene assorbito troppo rapidamente

nell’intestino tenue e questa sintomatologia può essere di solito aggravata

dall’assunzione di cibi dolci o bevande zuccherate.Il controllo a distanza di

questi pazienti ha evidenziato, che esistono delle forme di ipoglicemie non

riconducibili alla sindrome da svuotamento nel gastro-resecato, che si

verificano indipendentemente dall’assunzione del cibo, come per esempio nelle

ore notturne o lontano dai pasti. La glicemia in questi pazienti scende anche a

valori molto bassi e questo può inficiare anche lo svolgimento delle normali

attività quotidiane. “

“Questi pazienti non sono dei veri diabetici – prosegue – e come tali non è

semplice valutare il loro stato glicemico con un semplice controllo del valore

dello zucchero nel sangue capillare. Necessitano di un monitoraggio continuo

per valutare l’andamento nelle ventiquattro ore e nei giorni della settimana

della glicemia tali da rilevare le anomalie con valori sotto soglia < di 50 mg/dl.

Questo tipo di monitoraggio può esser eseguito con un rilevatore continuo della

glicemia come il “Freestyle”.Questo strumento è costituito da un piccolo

sensore, che si applica sulla parte postero- superiore del braccio e che misura

continuamente, di giorno e di notte, la concentrazione di glucosio presente nel

fluido interstiziale del corpo e viene trasmesso ad un rilevatore, che registra i

dati che possono essere letti anche da uno smarthphone, con l’adeguata app, e

possono essere letti ed interpretati anche da remoto da uno specialista.”

“La nostra unità operativa – conclude il chirurgo – sta conducendo uno studio

su questa nuova alterazione fisiopatologica in collaborazione con l’associazione

dei pazienti “ Vivere senza stomaco si può”, proprio attraverso questo nuovo

strumento (Freestyle), che ci è stato donato. Questi pazienti, non essendo

diabetici, non hanno diritto alla fornitura gratuita da parte del SSN di questo

strumento. Attraverso la donazione dei dipendenti e della dirigenza

dell’azienda CERACARTA di Alessandro Bandini si sono potuti acquistare alcuni

degli apparecchi necessari per monitorare i pazienti inclusi nello studio.

Ringraziamo tutti per la generosità e la disponibilità dimostrati.”