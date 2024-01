(ARC) Territorio: Callari, Fvg ha reagito con decisione a crisi pandemica

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 L’assessore ? intervenuto in apertura del seminario con

l’economista Carlo Cottarelli a Gorizia

Gorizia, 24 gen – “? un onore avere ospite oggi a Gorizia Carlo

Cottarelli per parlare dell’economia post Covid in Italia. Nel

contesto nazionale il Friuli Venezia Giulia, che ha da poco

approvato la legge di Stabilit? pi? ricca della propria storia,

si distingue per aver reagito con decisione alla pandemia, grazie

all’impegno degli enti locali e delle istituzioni, ma soprattutto

dei cittadini e delle imprese. La popolazione della nostra

regione si ? sempre rimboccata le maniche reagendo anche ai

momenti pi? difficili per portare avanti i propri progetti”.

? quanto ha affermato oggi a Gorizia l’assessore regionale al

Patrimonio Sebastiano Callari, portando il saluto della Regione

all’incontro “L’economia italiana dopo il Covid-19” con

l’economista Carlo Cottarelli. Il seminario ? stato organizzato

dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Universit?

degli Studi di Trieste nell’aula magna di via d’Alviano, alla

presenza tra gli altri del rettore Roberto Di Lenarda, del

direttore del Dipartimento Georg Meyr e del sindaco di Gorizia

Rodolfo Ziberna.

L’assessore Callari ha affermato di guardare con apprensione allo

scenario geopolitico internazionale, “in particolare la crisi del

Mar Rosso che rischia di ripercuotersi specialmente sul traffico

marittimo nel porto di Trieste. Auspico – ha aggiunto il

rappresentante dell’Esecutivo regionale – che questa situazione

si risolva, affinch? non abbia un impatto negativo nel nostro

territorio n? altrove”.

Nel corso dell’incontro Cottarelli, gi? direttore esecutivo del

Fondo monetario internazionale e professore di Fiscal

macroeconomics all’Universit? Cattolica del Sacro Cuore di

Milano, ha condiviso con il pubblico un’analisi della situazione

e delle prospettive economiche per l’Italia, tra possibili

riforme e misure concrete di maggior impatto per i cittadini e le

imprese. “La sua analisi – ha dichiarato Callari – pu? fornire

spunti interessanti per attuare politiche che contribuiscano alla

crescita e allo sviluppo del territorio”.

