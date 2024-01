(ARC) Eventi: Fedriga, investimenti Bat Italia dimostrano attrattivit Fvg

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 Trieste, 24 gen – “? un onore per il Friuli Venezia Giulia

vedere come diverse grandi imprese multinazionali scelgano la

nostra regione per investire e crescere. Tra queste, la British

American Tobacco ha gi? avviato investimenti importanti su

Trieste, inaugurando il proprio Innovation Hub lo scorso giugno,

e oggi siamo felici di accogliere i suoi dipendenti alla National

Conference. Un evento che si svolge in casa della Pallacanestro

Trieste, altra realt? di propriet? straniera, a ulteriore

dimostrazione dell’attrattivit? della nostra regione per gli

investitori di tutto il mondo”.

Cos? il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano

Fedriga ? intervenuto questa sera al PalaTrieste alla Bat

National Conference, l’incontro di apertura del raduno annuale di

British American Tobacco Italia in programma a Trieste da oggi

fino al 26 gennaio, per il quale sono giunti in citt? pi? di 500

dipendenti da tutto lo Stivale.

Fedriga ha incontrato l’amministratore delegato di Bat Italia

Fabio De Petris, il presidente esecutivo Andrea Di Paolo e il

general manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri nel

prepartita del match di serie A2 tra Pallacanestro Trieste e

Umana Chiusi, che per l’occasione ? diventato il “Bat Italia

match day” con la sponsorizzazione del campo da gioco.

Il raduno di Bat Italia proseguir? domani con un’attivit? di Team

building per tutti i dipendenti, che partiranno alle 15 da piazza

Unit? per una caccia al tesoro sulla storia di Trieste e con

tappe legate ai monumenti storici cittadini. La caccia al tesoro

sar? registrata in apposita app con l’intenzione di donarla al

Comune di Trieste come evento per i turisti. Prevista una foto

con un drone alla partenza che sar? poi rimandata sui social per

comunicare l’attivit? di Bat e il suo legame con Trieste.

