(ACON) AMBIENTE. DAL FRIULI A BONN, BORDIN CONSEGNA SIGILLO A CHIARA FIORINO

(AGENPARL) – mer 24 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 24 gen – Da Palmanova a Bonn. Idee precise e

una passione per l’ambiente che la giovane ricercatrice friulana

Chiara Fiorino si porta dietro fin da piccola e che si ?

rafforzata nel 2015 in occasione della Cop 21 di Parigi. Allora

studentessa al liceo linguistico Percoto di Udine, ha avuto

chiara la strada da percorrere. La giovane friulana ha proseguito

gli studi universitari in Scienze internazionali e diplomatiche a

Gorizia e, dopo un’esperienza Erasmus in Finlandia, si ?

specializzata con un master in cambiamenti climatici e Diplomazia

per lo sviluppo sostenibile a Wegeningen in Olanda. Oggi ? una

consulente per il Dipartimento dei cambiamenti climatici delle

Nazioni Unite a Bonn, in Germania.

A consegnare il sigillo del Consiglio regionale “a riconoscimento

del merito per aver intrapreso un percorso virtuoso tagliando

traguardi importanti per la giovane et?”, ? stato il presidente

dell’Assemblea legislativa, Mauro Bordin, che ha sottolineato

come “questo risultato sia il frutto certamente di dedizione

nello studio, ma anche di grande forza di volont?. Un esempio per

le giovani generazioni, che ci aiuta a guardare con fiducia verso

il futuro”.

A Dubai, in occasione della Conferenza sul clima di dicembre

2023, la giovane ricercatrice ha supportato i lavori per la

creazione del Fondo perdite e danni a favore dei Paesi pi?

poveri, che si sono conclusi con l’accordo storico raggiunto

durante il primo giorno di conferenza.

Sollecitata dal presidente Bordin, Fiorino ha raccontato le sue

attivit? e i diversi viaggi intrapresi nei Paesi poveri e in via

di sviluppo interessati, loro malgrado, dai cambiamenti climatici

e alle prese con le loro drammatiche conseguenze. Non ? mancato

uno scambio di opinioni rispetto alla situazione italiana e in

particolare all’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia sui

temi ambientali.

L’auspicio del presidente Bordin ? che la giovane ricercatrice,

dopo aver concluso l’esperienza formativa e lavorativa

all’estero, possa rientrare in Italia. “Se ce ne sar?

l’opportunit? – ha risposto Fiorino – non mi dispiacerebbe un

domani rientrare”.

ACON/AD-fa

241740 GEN 24