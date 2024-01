n.164!2 comunicato stampa

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 Comando Provinciale Carabinieri Isernia

Capitano Matteo Greco

Comandante della Compagnia Carabinieri di Venafro

Nato nel 1992 in provincia di Vicenza, dopo la maturità classica, si arruola nell’Arma dei Carabinieri nel 2012.

Affronta il primo anno di Allievo Maresciallo presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri a Velletri prima di approdare, nel biennio 2013/2015, in Accademia Militare di Modena ove frequenta il 195° corso “Impeto”.

A conclusione del triennio della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, viene assegnato, come primo incarico, presso l’organizzazione mobile dell’Arma, presso l’8° Reggimento “Lazio” quale Comandante di Plotone. Al termine del biennio, nel 2020, entra nell’organizzazione territoriale dell’Arma assumendo il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, in provincia di Caserta, con giurisdizione anche sul Comune di Castelvolturno, per poi transitare nuovamente nella Capitale al comando del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, in un territorio centrale di Roma (Esquilino) che si estende anche sulla Stazione Termini e Piazza Vittorio.

Nel 2021 consegue un master di I livello in Criminologia con tesi sulla violenza di genere.

Dal 19 gennaio u.s. assume il Comando della Compagnia Carabinieri di Venafro.