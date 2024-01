Giornata della Memoria: un laboratorio per Ricordare! 🧳

(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 In occasione della Giornata della Memoria,

il Museo Civico Archeologico Lavinium vi offre un’occasione speciale per Ricordare con tutta la famiglia!

Vi aspettiamo sabato 27 gennaio alle ore 10:30 per il laboratorio didattico “Viaggio nella memoria: tra oggetti e racconti”.

Inizieremo con una breve visita guidata tra le sale del museo, per capire insieme l’importanza del museo come luogo di memoria, tutela e conservazione di oggetti unici e preziosi per la nostra storia.

Proseguiremo con la lettura animata del libro “Cosa c’è nella tua valigia?” di Chris Naylor – Ballesteros, ED. Terre di mezzo, che farà emergere il valore affettivo degli oggetti che richiamano la nostra Memoria.

Concluderemo con il laboratorio didattico, dove bambini e adulti realizzeranno un libro-gioco con la forma di una vecchia valigia, attraverso il quale faranno rivivere i propri ricordi legati ad oggetti a loro cari.

Laboratorio per bambini dai 5 anni accompagnati da un adulto

Prenotazione obbligatoria

Costo laboratorio:

4 € per 1 bambino

6 € per 2 bambini

Biglietto d’ingresso gratuito

Per info e prenotazioni:

PROMO

Vi ricordiamo che tutti i martedì pomeriggio, fino a marzo 2024, il biglietto d’ingresso al Museo e all’Area Archeologica sarà gratuito!

Orari di apertura del Museo 01 ottobre – 31 marzo:

Lunedì: chiuso

Martedì e giovedì: 9:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

Mercoledì e venerdì: 9:00 – 13:00

Sabato, domenica e festivi: 10:00 – 13:00 / 15:00 – 18:00

(ultimo ingresso 45 minuti prima dell’orario di chiusura)

Per restare aggiornati su tutte le attivitÃ

vi invitiamo a visitare il nostro sito internethttp://www.museolavinium.it (https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=acccb54107&e=cb2259e6dd)

e a seguirci sui nostri social!

https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=f69f3d0b36&e=cb2259e6dd

https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=c6eea89e0c&e=cb2259e6dd

https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=30b4136a29&e=cb2259e6dd

https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=fc953576f2&e=cb2259e6dd

https://pomezia.us4.list-manage.com/track/click?u=86fe69393facf772fccc906d9&id=727cdc3ede&e=cb2259e6dd

============================================================

Copyright © 2024 Museo Archeologico Lavinium, All rights reserved.

You are receiving this email because you opted in via our website.