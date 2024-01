Punto Europa – Un incontro per conoscere le potenzialità della presenza sul territorio

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Comunicato Stampa

L’EUROPA SEMPRE PIU’ VICINA AI CITTADINI: UN INCONTRO A PALAZZO DUCALE

PER CONOSCERE LE POTENZIALITA’ DEL PUNTO EUROPA

Un evento pubblico per presentare quella che è un’importante iniziativa per conoscere meglio le

opportnità che derivano dall’Unione Europea, grazie a una convenzione della Provincia con

l’Università di Siena.

Questo è «L’Europa vicina ai cittadini – Il Punto Europa», in programma nell’Antica Armeria

di Palazzo Ducale, mercoledì 24 gennaio a partire dalle 11.

Nel corso dell’incontro verrà spiegato cosa sia il Punto Europa e quali vantaggi porti al territorio. A

parlarne saranno il presidente della Provincia, Luca Menesini, che si è fortemente impegnato per

la realizzazione di questo progetto, il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra,

Massimo Pronio, responsabile Comunicazione della Rappresentanza della Commissione Europea

a Roma e Alberto D’Alessandro, del Team Europe Direct.

Al termine della presentazione, sarà firmato il protocollo tra la Provincia di Lucca e l’Università di

Siena.

Ufficio Stampa della Provincia di Lucca 22/01/24