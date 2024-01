Domani a Firenze incontro stampa con Michele De Palma, segr.generale Fiom Cgil nazionale

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 *INVITO STAMPA*

*Domani martedì 23 gennaio incontro stampa con Michele De Palma (segretario generale Fiom Cgil nazionale) a Firenze (Camera del lavoro, Borgo Greci 3) ore 11:30*

Firenze, 22-1-2024 – Il segretario Generale della Fiom Cgil Nazionale, Michele De Palma, la mattinata di domani martedì 23 gennaio sarà a Firenze per partecipare all’assemblea generale della Fiom Firenze-Prato-Pistoia, presso la Camera del lavoro di Firenze in Borgo Greci 3; nell’occasione, in quella sede (saletta Anpi, secondo piano), è in programma un suo incontro stampa alle ore 11:30 per fare il punto sulle vertenze fiorentine e toscane e sulla situazione politico-sindacale.

*Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze*

