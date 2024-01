DA CPF-CONSORZIO PROMOZIONE FILATI – NUOVI APPUNTAMENTI CON FEEL THE YARN(R): FEEL THE CONTEST 2024 – MASTER EDITION E TRADE SHOWS SS25

(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 Prato, 22 gennaio 2024

NUOVI APPUNTAMENTI CON FEEL THE YARN®: FEEL THE CONTEST 2024 – MASTER

EDITION E TRADE SHOWS SS25

Con l’abbinamento tra 35 aziende di filati e altrettanti giovani talenti della maglieria entra

nel vivo la 15esima edizione del concorso che, promosso dal brand cui fanno capo tutte

le iniziative di CPF-Consorzio Promozione Filati, si presenta nella versione dedicata agli

istituti di moda di tutto il mondo. Nel segno della continuità è invece il format che

permette agli associati di presentare le proprie collezioni SS 2025 tra Europa, America ed

Asia.

Sono 35 le aziende del comparto filati aderenti al Consorzio Promozione Filati – CPF che

hanno deciso di prendere parte alla quindicesima edizione del Contest promosso da Feel

The Yarn® che, per il 2024, si presenta nella versione “Feel The Contest 2024 – Master

Edition”. In base al format di quest’anno ad esprimere la propria creatività sul tema

“Contradictions” saranno gli allievi dei Master in maglieria e gli alunni di corsi avanzati di

maglieria a livello Bachelor e Master class in Fashion and Design, specializzati in maglieria.

Il 10 gennaio 2024 la commissione di Feel The Yarns® ha proceduto alla selezione degli

oltre 80 candidati provenienti da diversi Paesi (Italia, Giappone, Germania, Inghilterra,

Stati Uniti, Danimarca, Francia, Polonia, Ungheria, Israele, Cina, Norvegia, Polonia) che

hanno presentato le proprie realizzazioni, definendo la rosa dei 35 ed abbinandoli ad

altrettante filature italiane.

Nel nome della trasparenza e con l’obiettivo di fornire la massima visibilità al progetto e ai

suoi partecipanti, tutti gli accoppiamenti, i moodboard, i volti e le storie dei partecipanti

selezionati saranno inoltre pubblicati sui canali social e sul sito di Feel The Yarn®.

“Feel the Contest 2024 – Master Edition”: gli abbinamenti filature – designers –

Istituti di moda

ACCADEMIA – INDUSTRIA ITALIANA FILATI – Hartej Singh – London College of Fashion

ALPES MANIFATTURA FILATI – Coline Percin – ESAA Duperré

BOTTO GIUSEPPE & FIGLI – Nadja Führinger – Hochschule Trier

CASA DEL FILATO – Mattia Zenere – Politecnico di Milano

COTONIFICIO OLCESE FERRARI – Pauline Dalle – L’Ecole de La Maille de Paris

C.T.F. – Hagar Cohen – Shenkar College

EMILCOTONI – Helena Troelsen – Design School Kolding

FILARTEX – Federica Chiarini – Politecnico di Milano

FILATI BIAGIOLI MODESTO – Lotta Strobauch – Hochschule Trier

FILATI NATURALI – Claire Wessels – Drexel Westphal

FILATURA DI POLLONE – Janina Chandra – Chelsea College of Arts

FILATURA PAPI FABIO – Aura Rodriguez – Chelsea College of Arts

FILATURA TOLLEGNO 1900 – Viola Schmidt – Hochschule Reutlingen

FILIDEA – Adam Wang Meng – London College of Fashion

FILITALY-LAB – Tara Pitoni – Istituto Marangoni Firenze

FILMAR – Peytie Slater – London College of Fashion

FILPUCCI – Giorgia Sani – Istituto Marangoni Firenze

GI.TI.BI. FILATI – Fanni Laszlo – Moholy-Nagy University of Art and Design

IAFIL – INDUSTRIA AMBROSIANA FILATI – Matilde Tasselli – Istituto Marangoni Firenze

ILARIA MANIFATTURA LANE – Fanni Eperke Szabó – Moholy-Nagy University of Art and

Design

ISY by TORCITURA DI DOMASO – Chien-Shan Chen – Oslo National Academy of the Arts

LANECARDATE – Max Putrino – Istituto Marangoni Firenze

LANIFICIO DELL’OLIVO – Polina Goldobina – Chelsea College of Arts