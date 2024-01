(AGENPARL) – lun 22 gennaio 2024 000000

Piacenza, 22 gennaio 2024

Oggetto: Cinema d’argento, mercoledì in cartellone “One life” di James Hawes, con Anthony Hopkins. Ingresso 3 euro

Appuntamento mercoledì 24 gennaio alle 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna “Cinema d’argento”. In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film diretto da James Hawes “One life” (USA, 2023) con Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Johnny Flynn, Jonathan Pryce e Lena Olin. Ispirato a una storia vera e interpretato dal mostro sacro Anthony Hopkins, il film biografico “One Life”, alla stessa maniera di “Schindler’s List” di Spielberg, racconta la storia di Nicholas Winton, un agente di borsa britannico figlio di ebrei tedeschi che, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, salva centinaia di bambini ebrei dallo sterminio nazista. L’opera è stata inserita all’interno della rassegna, oltre che per i suoi meriti artistici, per celebrare il Giorno della Memoria 2024.