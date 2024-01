(AGENPARL) – ven 19 gennaio 2024 Martedì 23 gennaio alle ore 9.00 seduta congiunta di Seconda e Sesta Commissione Consiliare

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

Livorno, 19 gennaio 2024 – La Seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Patrimonio) e la Sesta Commissione Consiliare (Vivibilità urbana) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del consiglio Pietro Caruso, per martedì 23 gennaio 2024 alle ore 9.00, presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale, per discutere il seguente ordine del giorno:

* Proposta di deliberazione consiliare: Approvazione schema di accordo istituzionale e di collaborazione per l’individuazione di Retiambiente s.p.a. quale fornitore stabile di forsu dell’impianto di co-digestione in corso di realizzazione da parte di Asa s.p.a. nell’ambito dei fondi Pnrr – m2c.1.1 i 1.1 linea d’intervento c – e denominato: “Progetto hub Livorno fanghi-forsu-biometano-upgrading della stabilizzazione anaerobica”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali [ https://livorno.consiglicloud.it/home | ConsigliCloud ], sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

Seconda Commissione “Bilancio e Patrimonio”

Presidente: Stella Sorgente (Movimento 5 Stelle); Vice Presidente: Valentina Barale (Buongiorno Livorno)

Altri componenti: Eleonora Agostinelli, Enrico Bianchi, Paolo Fenzi (Partito Democratico); Gianluca Di Liberti, Andrea Romiti (Gruppo Misto); Lucia Grassi (Movimento 5 Stelle); Giorgio Pacini (Futuro!)

Sesta Commissione “Vivibilità urbana”

Presidente: Piero Tomei (Partito Democratico); Vice Presidente: Angelo Di Cristo (Partito Democratico)

Altri componenti: Francesca Cecchi, Valerio Ferretti, Francesca Pritoni (Partito Democratico); Daniele Tornar, Costanza Vaccaro (Gruppo Misto); Luca Vecce (Movimento 5 Stelle); Alessandro Perini (Fratelli d’Italia)

—–

Avvertenze ai sensi del D.Lgs. 196/2003