(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Milano, 18 gennaio 2024

C STAMPA CGIL, CISL, UIL LOMBARDIA, COMITATO IN TRENO PER LA MEMORIA

23 GENNAIO 2024:

INCONTRO CON LE SCUOLE E SPETTACOLO “QUEI RAGAZZI DEL 43-44”

Il Comitato lombardo In treno per la Memoria, progetto delle organizzazioni sindacali

Cgil, Cisl e Uil, in occasione della giornata della memoria presenta lo spettacolo teatrale

Quei ragazzi del 43-44.

Martedì 23 gennaio 2024 alle ore 10, presso l’Auditorium Stefano Cerri di Lambrate,

il Comitato incontrerà

scuole

aderenti

progetto

treno

la memoria 2024 (https://www.intrenoperlamemoria.it/il-pro/). Il viaggio che, dal 22

al 25 marzo 2024, porterà studenti e studentesse della Lombardia a visitare i

Memoriali di Mauthausen, Gusen e Hartheim nella ricorrenza degli ottant’anni dalla

storica ondata di scioperi del marzo 1944, e delle successive deportazioni.

Una fase cruciale della storia del nostro paese, da rivivere e ricordare per costruire una

memoria consapevole tra le nuove generazioni. All’indomani dello sciopero, il New York

Times osservava: “in fatto di dimostrazioni di massa non è avvenuto niente nell’Europa

occupata che si possa paragonare con la rivolta degli operai italiani”. Fu il primo atto di

insubordinazione collettiva contro la dittatura nazifascista.

Durante l’incontro verrà presentato nel dettaglio il viaggio, e si avrà l’occasione

di assistere al monologo “Quei ragazzi del’43-44” di Marco Balma, con interventi musicali

di Daniele Di Marco. Il monologo racconta gli scioperi del ’43 e ’44 nelle fabbriche del

milanese, attraverso le testimonianze di chi, in quegli anni, era nel pieno dell’adolescenza.

15-16 anni, un’età che per noi oggi è sinonimo di spensieratezza, ma che per quei ragazzi

e quelle ragazze significò trovarsi nel vortice della guerra e delle lotte che opposero la

classe operaia al regime fascista, dovendo prendere decisioni più gradi di loro e segnate

da drammatiche conseguenze. Quei ragazzi e quelle ragazze ci hanno lasciato esempi di

coraggio e sacrificio indimenticabili; riportarli alla vita con questo monologo è

onorarne la memoria e ringraziarli per l’eredità che hanno contribuito a lasciarci: un

paese libero.

In conclusione, il pubblico potrà dialogare con Carlo Ghezzi, oggi componente della

segreteria nazionale dell’Anpi, già segretario confederale della Cgil e Presidente della

Fondazione Di Vittorio.

Contatti:

Laura Messina,

Ufficio stampa Cgil Lombardia