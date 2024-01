Agenda eventi Luiss | 22-26 gennaio | con SEVERINO, RICCI

(AGENPARL) – gio 18 gennaio 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

I Lunedì del Grand Continent

Mar Rosso, la nuova crisi in un mondo fratturato

Luiss Language Café, Campus Luiss, viale Romania 32, Roma

Lunedì 22 gennaio, ore 18:45

La Luiss ospita un nuovo appuntamento con il Lunedì del Grand Continent, per approfondire gli scenari possibili aperti dalla crisi del Mar Rosso.

La guerra in Yemen, iniziata come conflitto nazionale e poi diventato teatro della rivalità regionale tra Iran e Arabia Saudita, si è ormai trasformata in un problema per la sicurezza del commercio marittimo mondiale.

In un mondo già fratturato dalla guerra in Ucraina e dalla guerra del Sukkot, una nuova crisi aggiunge instabilità in una zona fondamentale della globalizzazione.

Ne discutono:Cesare Alemanni, autore de “La Signora delle Merci” (ed. Luiss University Press);Gian Enzo Duci, amministratore delegato ESA Group;Maria Luisa Fantappiè, responsabile del Programma Mediterraneo, Medioriente e Africa dell’Istituto affari Internazionali;Lorenzo Zacchi, Responsabile Medio Oriente del Centro Studi Geopolitica.info.

Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni

Mercoledì 24 gennaio, ore 17:00

The Dome, Campus Luiss di Viale Romania 32

Presentazione del libro “Lo smart working tra la libertà degli antichi e quella dei moderni” (ed. Rubettino), a cura di Francesco Maria Spanò, Direttore People & Culture della Luiss.

Il volume esplora le opportunità dello smart working, facendosi promotore di una nuova modernità nel rapporto di fiducia tra i lavoratori e i datori di lavoro. Ma non solo. Emerge anche una proposta di legge per il rilancio e il ripopolamento dei piccoli borghi italiani, ritornati al centro dell’attenzione pubblica grazie anche alla migrazione di molti professionisti provenienti dai centri urbani, favorita proprio dalla possibilità di lavorare da remoto.

Di questo e di tanto altro discuteranno, alla presenza dell’autore:

Paola Severino, Presidente Luiss School of Law;

Raffaele Fabozzi, Professore di Diritto del Lavoro, Luiss;

Stefano Feltri, Giornalista e curatore di Appunti;

Luca Giustiniano, Prorettore per l’Organizzazione e la Faculty, Luiss;

Roberto Pessi, Professore Emerito di Diritto del Lavoro, Luiss;

Alessandra Ricci, Amministratore Delegato, Sace S.p.A.

Modera Massimo Angelini, Direttore External Affairs, Corporate Communication & Partnership, Università Luiss Guido Carli

