18 gennaio 2024

Pista ciclabile di via Procaccia: al via i lavori

Incontro con la stampa giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 9,30

Giovedì 18 gennaio 2024 alle ore 9,30 nei pressi del palazzetto di via Procaccia il Sindaco di Monopoli Angelo Annese e l’Assessore ai Lavori Pubblici Cristian Iaia incontreranno la stampa per l’avvio dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile tra via Procaccia e Santo Stefano.