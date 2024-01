Como, ristorazione scolastica e doposcuola, iscrizioni a.s. 2024-2025

(AGENPARL) – mer 17 gennaio 2024 /Iscrizioni dal 18 gennaio al 31 marzo 2024 tramite il portale https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/ymdrln/h0aexl/uf/3/aHR0cHM6Ly9jb21vLmVjaXZpcy5pdC8?_d=90G&_c=3db7d4f0

Como, 17 gennaio 2024 – Si informa la cittadinanza che *dal 18 gennaio al 31 marzo 2024* saranno aperte le iscrizioni al servizio di Doposcuola e al servizio di Ristorazione scolastica. Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale eCiviscomo all’indirizzo https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/ymdrln/h0aexl/uf/4/aHR0cHM6Ly9jb21vLmVjaXZpcy5pdA?_d=90G&_c=8e4bdb95

*Servizio Doposcuola.* Le iscrizioni al servizio di Doposcuola sono aperte per i seguenti plessi:

• Scuola Primaria di p.zza IV Novembre

• Scuola Primaria di via XX Settembre

• Scuola Primaria di via Sinigaglia

• Scuola Primaria di via Montelungo

• Scuola Primaria di via Giussani

• Scuola Primaria di via Cuzzi

L’iscrizione al servizio di Doposcuola deve essere necessariamente rinnovata anche per gli alunni già iscritti al medesimo servizio nell’anno scolastico 2023-2024.

*Servizio Ristorazione scolastica.* Devono iscriversi al servizio di Ristorazione scolastica i seguenti soggetti:

• *i nuovi iscritti* alle scuole dell’Infanzia che intendano usufruire del servizio ristorazione scolastica;

• *i nuovi iscritti* alle scuole Primarie – anche se già iscritti nell’anno scolastico 2023-2024 al servizio Ristorazione scolastica presso le scuole dell’Infanzia – che intendano usufruire del servizio Ristorazione scolastica presso le scuole Primarie;

• *coloro che sono già iscritti* alle scuole dell’Infanzia o Primarie, ma non al servizio Ristorazione scolastica.

La *domanda* dovrà essere *unica*, anche nel caso in cui venissero iscritti più figli.

Per le scuole primarie non a tempo pieno:

• Primaria Sinigaglia

• Primaria Tavernola

• Primaria P.zza IV Novembre

• Primaria Prestino

• Primaria Breccia

• Primaria Monte Olimpino

• Primaria Sagnino

• Primaria XX Settembre

• Primaria Viganò

• Primaria via Giussani

• Primaria via Cuzzi

• Primaria Lora

• Primaria via Montelungo

le iscrizioni al servizio Ristorazione scolastica per i giorni di “non rientro obbligatorio” pomeridiano devono essere *obbligatoriamente rinnovate, se di interesse*, anche se gli alunni risultino già iscritti per tali giorni nel corrente anno scolastico 2023-2024.

*Modalità di iscrizione.* Sia per il servizio di Ristorazione scolastica che per il servizio di Doposcuola le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso il portale eCiviscomo all’indirizzo https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/ymdrln/h0aexl/uf/5/aHR0cHM6Ly9jb21vLmVjaXZpcy5pdA?_d=90G&_c=0dc8d83d

dove, dal giorno 18 gennaio 2024, verranno pubblicati:

• il *Modulo Refezione scolastica e Postscuola a.s. 2024/2025* che permette con un unico modulo l’iscrizione al servizio Ristorazione scolastica e, se di interesse, anche l’iscrizione al servizio di Doposcuola/Postscuola comunale;

• il *Modulo Attestazione ISEE a.s. 2024/2025* che i genitori/tutori dovranno utilizzare per l’invio dell’ISEE per l’anno scolastico 2024-2025.

Le agevolazioni tariffarie sono previste per ISEE fino a 10mila euro e solo per i nuclei familiari i cui componenti siano tutti residenti nel Comune di Como.

Per ulteriori informazioni: https://ufficio-stampa.comune.como.it/nl/pmwyfc/ymdrln/h0aexl/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLmNvbW8uaXQvaXQvc2Vydml6aS9zY3VvbGEtZS1lZHVjYXppb25lL3NlcnZpemktc2NvbGFzdGljaS9wcmVzY3VvbGEtZS1kb3Bvc2N1b2xhLw?_d=90G&_c=38b0ec44 [1]

