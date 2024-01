(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Buongiorno,

ROMA. CORROTTI-ROCCA (FDI): “CONTINUA MOROSITÀ SEDI PD ATER”

ROMA, 16 GEN – “A differenza di quanto voglia farci credere il segretario del Pd Roma Enzo Foschi, le morosità delle sedi Pd non vengono onorate e, come viene sottolineato sull’edizione odierna del quotidiano Il Tempo, la quasi totalità dei circoli nella Capitale sono morosi per i canoni dal 2021 ad oggi per un totale di oltre 220mila euro di nuovo debito, a prescindere dal piano di rientro concordato con Ater. Una situazione che va avanti dal 2007 e che ha visto un primo atto transattivo nel 2017 che non venne rispettato tanto da firmarne un altro nel 2021 spalmando il debito in 240 rate. Abbiamo sollevato il caso anche nella scorsa legislatura chiedendo a Zingaretti una veloce risoluzione che rispetti i contratti con l’Azienda ma sono passati anni e, come al solito, dalla sinistra sempre tante parole e pochi fatti”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti e Federico Rocca, consigliere Fratelli d’Italia del Comune di Roma e presidente commissione Trasparenza