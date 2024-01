INVITO presentazione “Non perdiamoci di vista” progetto rivolto alle persone a rischio di smarrimento sul territorio pinerolese | Comune di Pinerolo

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 You can help

people change

their lives

MODALITA’ DI

UTILIZZO

Le persone possono avvalersi del

progetto in:

forma autonoma: la famiglia è

l’unica a poter accedere alla

posizione della persona. In caso

di necessità, la famiglia contatta

le forze dell’ordine

forma congiunta (solo per

Pinerolo): le forze dell’ordine

che collaborano al progetto

hanno accesso alla posizione

della persona; in caso di

necessità, possono intervenire

subito, basandosi sui dati in loro

possesso.

CONTATTI

Servizio Innovazione e Sviluppo

CSD – Servizi Salute

Via Angrogna 20, Torre Pellice (TO)

Servizio Innovazione Sviluppo – CSD

PERDIAMOCI

VISTA

Progetto rivolto a persone a

rischio di smarrimento sul

territorio

in collaborazione con

Maggiori info:

http://www.servizisalute.diaconiavaldese.org

con il

contributo di

COME FUNZIONA

Il progetto si basa sull’utilizzo di

Opplà, un dispositivo (con Sim Card)

dotato di tecnologia GPS, collegato

a un App e ad un sito internet.

Tramite Opplà, che si tiene in tasca,

è possibile rilevare in tempo reale la

posizione. Lo strumento percepisce

eventuali cadute ed invia un avviso

sonoro alla famiglia, che lo riceve su

smartphone o tablet.

OBIETTIVI

01. Consentire alla persona a

rischio di smarrimento sul

territorio di potersi muovere

liberamente, giovandone in

termini di qualità di vita e

senso di libertà

02. Limitare la preoccupazione del

famigliare, sempre in grado di

sapere dove si trova la persona

Consentire alle forze

dell’ordine un notevole

risparmio di mezzi e risorse

umane e tecnologiche

impegnate nella ricerca della

persona smarrita

A CHI SI RIVOLGE

Persone a rischio di smarrimento

sul territorio del Pinerolese (città di

Pinerolo, Valli Pellice, Chisone e

Germanasca, Pianura Pinerolese,

Val Noce) e loro famiglie.

Progetto sperimentale con un

numero limitato di dispositivi.

QUANTO COSTA

Il costo del servizio a carico della

famiglia è di poco superiore ad un

caffè al giorno.

Contattaci per saperne di più!