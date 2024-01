Aron e’ morto . Un altro atroce crimine verso un povero cane a Palermo

(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 La Guardia Nazionale Ambientale condanna fortemente il crimine avvenuto

a Palermo verso il povero cane di nome Aron il quale e’ stato dato

fuoco da quanto appreso nei pressi della chiesa di Santa Maria del

Monserrato a Palermo. Un gesto veramente orribile e per il quale come

Guardia Nazionale Ambientale presenteremo una denuncia in merito e siamo

pronti a costituirci parte civile proprio per questa gravita’ del fatto

. La Guardia Nazionale Ambientale in merito a tutti questi crimini che

stanno succedendo verso animali indifesi chiede un duro intervento da

parte del Governo per porre fine a tutti questi gravissimi episodi che

sempre piu’ spesso accadono in Italia

Guardia Nazionale Ambientale