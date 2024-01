[acspro] [CRUmbria-News] QT 1 – “Mancato pagamento utenze bar ospedale di Perugia”

(AGENPARL) – mar 16 gennaio 2024 Interrogazione di Valerio Mancini (Lega), l’assessore Luca Coletto

risponde: “Consumi e oneri per un ammontare di circa 580mila euro più iva

verranno rateizzati e restituiti dall’azienda che lo gestisce”

(Acs) Perugia, 16 gennaio 2024 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

discusso questa mattina l’interrogazione a risposta immediata sul

“mancato pagamento delle utenze dell‘energia elettrica e dell’acqua da

parte della società che ha in gestione il bar interno all‘ospedale di

Perugia”, presentata dal consigliere regionale Valerio Mancini (Lega).

Illustrando l’atto ispettivo, Mancini ha spiegato che “da quanto si

apprende dalla stampa locale, la società che gestisce il bar situato

all’interno dell’Ospedale di Perugia non avrebbe pagato le bollette relative

all’energia elettrica e all’acqua. Un mancato rimborso, accumulato nell’arco

di dieci anni, per un valore complessivo di poco inferiore a 2 milioni di

euro. Un importo sarebbe stato regolarmente pagato dall’amministrazione

dell’ospedale di Perugia. Risulta dunque necessario chiarire se queste cifre

sono reali e se davvero tali utenze sono state pagate dal nosocomio

perugino”.

L’assessore Luca Coletto ha risposto che “è stato rilevato che mancavano

documenti sullo storico dei costi delle utenze che l’attuale gestore del

bar avrebbe dovuto sostenere. Dall’istruttoria successiva è emerso che non

erano stati installati i contatori per la misurazione dei consumi energetici.

Da un primo approfondimento è emerso che non erano state pagate le utenze

previste, per un ammontare di oltre un milione di euro più iva.

Successivamente i parametri utilizzati per il calcolo sono stati rivisti,

definendo consumi e oneri per un ammontare di 580mila euro più iva. Nello

scorso agosto l’azienda ha concordato un rimborso rateale delle somme in

questione”.

Il consigliere Mancini ha replicato evidenziando che “il periodo indicato

riguarda gli anni 2013-2022, per un debito di oltre 500mila euro. Quindi