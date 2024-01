(AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

COMUNICATO STAMPA

OMICIDIO DEL MINORE A PANTANO DI ROMA – UN FERMO DA PARTE DEI CARABINIERI.

FRASCATI E ROMA – A seguito di serrate ed interrotte attività d’indagine,

nella nottata del 15 gennaio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della

Compagnia di Frascati hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto –

emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri, nei confronti di un

24enne, originario dell’est Europa, gravemente indiziato dell’omicidio del

14enne avvenuto nel parcheggio della fermata della metro C di Pantano nella

notte del 13 gennaio scorso.

Nelle 48 ore successive al grave fatto di sangue, le indagini, attraverso

l’escussione di numerose persone, l’analisi di diversi sistemi di

videosorveglianza, nonché alcune risultanze tecniche, hanno consentito di

ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della giovane vittima.

In particolare, poco prima dell’omicidio, è stata ricostruita una lite,

all’interno di un bar su via Casilina, tra il 29enne, attuale compagno della

madre del minore, di origine rumena e un ragazzo originario dell’est Europa.

Dopo essersi allontanati dal bar, il 29enne rumeno ha intrattenuto reiterati

contatti a mezzo telefono con l’odierno fermato, non presente all’interno

del bar.

Così, al fine di risolvere il tutto con un incontro presso l’indicato

parcheggio, il 29enne rumeno (accompagnato dalla giovane vittima e da altri

familiari, tra cui due donne) si è recato presso il luogo concordato,

trovandosi tuttavia difronte ad uno scenario non previsto. Gli occupanti di

un’autovettura hanno aperto il fuoco nei confronti del gruppo presente nel

parcheggio, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco, di cui uno ha attinto

fatalmente il giovane 14enne.

All’attuale stato delle risultanze, all’interno del mezzo vi erano proprio

il 24enne fermato ed altri tre soggetti (uno dei quali compiutamente

identificato, che aveva partecipato anche alla lite all’interno del bar,

irreperibile e ricercato sin dai momenti successivi all’omicidio).

Il 24enne si era presentato nella serata di ieri ai Carabinieri,

accompagnato dai due avvocati di fiducia. A seguito dell’interrogatorio è

stato emesso il decreto di fermo.

Le indagini sono ancora in corso.

Considerato lo stato del procedimento, l’indagato è da ritenersi innocente

sino alla pronuncia di irrevocabilità.

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma