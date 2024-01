(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 Sinistra Civica Ecologista – Sinistra Italiana: Quanto accaduto all’interno

di Area 121 è più che inquietante e non può essere sottovalutato.

Quell’area non è una zona franca, serve l’intervento dello Stato.

Chiederemo al nostro Gruppo Parlamentare “Alleanza Verdi Sinistra” di

presentare interrogazione urgente al Ministro.

In un Municipio sciolto per infiltrazioni mafiose, non bisogna mai

abbassare la guardia. Ed è per questo che abbiamo deliberato la

costituzione dell’Osservatorio Municipale antimafia e anticorruzione, uno

strumento nuovo, mai visto prima nel nostro Municipio, che a breve verrà

attivato. Nel frattempo non possiamo chiudere gli occhi sui fatti

inquietanti che stanno accadendo, che non possono essere derubricati e che

devono destare tutte le Istituzioni, Stato e Regione Lazio compresi.

Qualche giorno fa ad un dirigente ASL del nostro territorio è stato

recapitato un plico con una pallottola all’interno. Il funzionario si

occupa specificatamente del rilascio dei pareri necessari per aprire le

attività commerciali effettuando anche i relativi controlli. Questo

episodio ci racconta molto e non ha certo bisogno di spiegazioni di merito.

Le organizzazioni criminali stanno sviluppando una incredibile propensione

a perseguire la realizzazione di profitti nel così detto “mondo legale”.

Questo si concretizza con la gestione di una ricchezza costituita, per lo

più, da quotazioni finanziarie in borsa, da partecipazioni societarie di

ogni genere, da attività commerciali gestite da prestanomi, molto spesso

frutto di usura. In questo quadro, il funzionario che fa accertamenti

approfonditi è un pericoloso “fastidio” da addomesticare. Purtroppo in

queste ore non ci siamo attestati al proiettile recapitato ad un

funzionario ASL. L’incendio di chiara matrice dolosa di un’auto di

proprietà di una persona legata ad Area 121 ha preceduto di poche ore una

violentissima rissa avvenuta proprio all’interno della stessa Area 121.

Forse siamo di fronte a fatti legati ad un altro inquietante episodio dove

un’altra persona legata ad Area 121 nei giorni scorsi è stata picchiata e

minacciata a mano armata. Quanto accaduto all’interno di Area 121 è più che

inquietante e non può essere sottovalutato, soprattutto in un Municipio

sciolto per mafia. Abbiamo il dovere di tutelare i cittadini. Serve

l’immediato intervento dello Stato, le persone che si trovano in emergenza

abitativa devono poter essere prese in carico perché quello spazio non può

rimanere una zona franca esposta, come apparentemente sembra essere, alle

infiltrazioni criminali di ogni genere. Gli inquirenti ricostruiranno

quanto accaduto ed affideranno alla giustizia i responsabili ma nel

frattempo non possiamo far finta che tutto vada bene. Chiederemo al nostro

gruppo parlamentare “Alleanza Verdi Sinistra” di presentare una

interrogazione urgente al Ministro dell’Interno per conoscere quali

attività intende intraprendere relativamente a quanto accaduto all’interno

di Area 121 e non solo. La crisi di liquidità di famiglie e aziende, così

come la disoccupazione, sono terreni fertili per le mafie, soprattutto lì

dove la crisi morde con più ferocia. Abbiamo il dovere di costruire con le

forze sane di questo territorio un fronte comune da opporre alla

criminalità, abbiamo il dovere di costruire una risposta straordinaria per

fronteggiare le mafie ed anche “l’assuefazione” alle mafie stesse.

Marco Possanzini, Capogruppo Sinistra Civica Ecologista Municipio Roma X –

Sinistra Italiana