INCENDIO VIA ISACCO NEWTON, GARIPOLI (FDI): BARACCOPOLI SEGNALATA DAL 2021

(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 > 

> Tale presenza di nomadi e senza fissa dimora – nel quadrante Via Isacco Newton in prossimità del cavalcavia a Portuense – risulta preoccupante, critica, nel pieno degrado e assai pericolosa per i residenti di Portuense e Monteverde.

> La situazione si ripete nel corso degli anni nonostante i molteplici interventi di sgombero operati dalle forze di polizia, pertanto, oltre ad un nuovo ed immediato intervento di sgombero e smantellamento della baraccopoli siamo a richiedere alla Maggioranza di Centrosinistra XI una programmazione ed azione di ripristino del decoro e della legalità attraverso l’installazione di sistemi di video sorveglianza e delimitazioni affinché si possa monitorare l’area ed intervenire tempestivamente evitando il proliferare delle baraccopoli abusive che permangono per mesi sul territorio.

> L’incendio non può che essere correlato agli abitanti dell’accampamento nonostante non siano stati trovati nell’area interessata dal rogo.

> Fondamentale tenere alta l’attenzione sulla questione senza farla uscire dall’agenda dell’amministrazione locale e Capitolina.

> Così in una nota Valerio Garipoli Capogruppo di Fratelli d’italia in Municipio XI