(ACON) CASA. CAPOZZI (M5S): GIUNTA ACCOLGA NOSTRE PROPOSTE SU ALLOGGI SFITTI

(AGENPARL) – dom 14 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 14 gen – “Nel 2024 sar? ancora pi? drammatica

la situazione di chi chiede un aiuto alla Regione per vedersi

assegnare un’abitazione o per poterne pagare il canone di

locazione. Per questo siamo intervenuti durante la discussione

della legge di Stabilit?, ma le nostre proposte non sono state

accolte”. A ricordare, in una nota, “l’atteggiamento di chiusura

della Giunta regionale” ? la consigliera del Movimento 5 Stelle,

Rosaria Capozzi.

“Fa piacere notare che oggi la Giunta parli di sfida da accettare

e partita da vincere: un mese fa non la pensava allo stesso modo.

E nemmeno il Governo, che ha azzerato i fondi per il sostegno

alle locazioni e la morosit? incolpevole”, sottolinea ancora

l’esponente pentastellata.

“Grazie al Movimento 5 Stelle la Regione ha, almeno, ripristinato

i 6 milioni di euro per il sostegno alle locazioni che erano

stati incredibilmente azzerati, qui come a Roma. Per quanto

riguarda gli alloggi sfitti, soprattutto per quelli che non

necessitano di grandi interventi, abbiamo chiesto di introdurre

forme di autorecupero. Purtroppo in questo caso non c’? stata

alcuna apertura – si legge ancora nel comunicato – ma continuiamo

a ritenere che sarebbe il modo migliore per garantire la

fruibilit? di centinaia di alloggi, decretando la nomina dei

consigli di amministrazione delle Ater non sar? difficile per la

Giunta Fedriga trovare le soluzioni a questi problemi”.

“Infine, ricordiamo alla Giunta regionale che se ci sono giovani

precari che non riescono a pagare i canoni di locazione, e questo

? il motivo principale per approvare il salario minimo in Italia,

verso cui questa Giunta regionale si ? invece sempre dimostrata

contraria. D’altronde – conclude Capozzi – il numero delle

persone che richiede aiuti per pagare i mutui, gli affitti, le

bollette spesso coincide, e spesso si tratta di persone che

lavorano”.

