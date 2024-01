Fwd: OLTRE 18 MILA INTERVENTI DELL’ UNITÀ DI STRADA ALL’ESQUILINO. FUNARI: MONITORAGGIO ATTENTO DELLE PRESENZE DEI SENZA DIMORA

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 In risposta anche al c.s di ieri di Lobefaro a cui avete dato spazio

Date: Sab 13 Gen 2024, 16:36

Subject: OLTRE 18 MILA INTERVENTI DELL’ UNITÀ DI STRADA ALL’ESQUILINO.

FUNARI: MONITORAGGIO ATTENTO DELLE PRESENZE DEI SENZA DIMORA

*OLTRE 18 MILA INTERVENTI DELL’ UNITÀ DI STRADA ALL’ESQUILINO*

*FUNARI: MONITORAGGIO ATTENTO DELLE PRESENZE DEI SENZA DIMORA*

*Roma, 13 gennaio 2024* – Le unità di strada per l’assistenza ai senza

dimora collegate alla sala operativa, *dal **1 gennaio 2023 ad oggi*, hanno

effettuato nella zona del rione Esquilino *18.507 interventi di

monitoraggio e assistenza*.

“*Nell’ultimo anno* – sostiene l’assessora alle Politiche Sociali e alla

Salute *Barbara Funari* – *anche grazie ad un nuovo tavolo di lavoro tra

operatori della sala operativa e la rete dei servizi presenti, siamo

riusciti ad accogliere e a curare anche diverse persone da anni prive di un

supporto adeguato.*

*Il camper Lgnet2, attivo a Roma da **agosto **e realizzato con fondi

europei per dare un’assistenza socio sanitaria integrata ai senza dimora,

fino al **31 dicembre 2023** ha stazionato a Piazza Vittorio tre volte a

settimana dalle 9 alle 17, mentre dal 1 **gennaio **fino al 29 febbraio,

sarà presente una volta a settimana. *

*ll numero degli interventi conferma un monitoraggio attento delle presenze

dei senza dimora nel quadrante Esquilino, con un’effettiva assistenza e

presa in carico. Purtroppo diversi esponenti politici, nel racconto di

alcuni media, continuano ad associare il tema del degrado e della sicurezza

alla presenza dei senza dimora. La narrazione ‘senza dimora uguale

pericolo’ non è mai stata confermata da nessun dato delle forze

dell’ordine. Piuttosto si rischia di creare un danno per la sicurezza della

popolazione più fragile, creando solo confusione e alimentando conflitti

sociali che spesso ostacolano i necessari e delicati processi di

integrazione avviati. Al numero verde della sala operativa sociale,

disponibile h24, arrivano quotidianamente anche tante segnalazioni di

cittadini a cui sta a cuore trovare soluzioni e aiutare. L’unica strategia

efficace è la sinergia concreta di interventi tra servizi, associazioni e

cittadini per creare una rete di protezione per chi vive per strada*.”