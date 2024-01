comunicato stampa del 13.01.2024

(AGENPARL) – sab 13 gennaio 2024 POLIZIA DI STATO

QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 13 gennaio 2024

COMUNICATO STAMPA

Rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato un altro autore dei furti di attrezzatura da lavoro.

A seguito degli arresti eseguiti dagli operatori della Sezione di Polizia Stradale di Rimini per furti di attrezzatura da cantiere, è immediatamente scattato il piano di controllo del territorio con diversi posti di controllo in corrispondenza delle principali vie di comunicazione cittadine.

Alle ore 14.00 circa, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha controllato una autovettura SUV sospetta con targa italiana, compatibile con una precedente segnalazione, che a causa dell’enorme carico trasportato, evidenziato dall’assetto durante la marcia, attirava l’attenzione degli agenti.

I poliziotti procedevano al controllo del veicolo, che risultava carico di materiale di utensileria edile di ingente valore.

Il conducente tentava di escludere qualunque origine illecita del materiale trasportato; tuttavia, da un accertamento svolto sulle matricole delle attrezzature, si risaliva ai legittimi proprietari di alcuni di questi, ai quali era stata sottratta la merce in cantieri edili siti in Rimini ed anche in altre località romagnole.

In considerazione dei fatti accaduti, l’uomo veniva denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per riconsegnare tutta la refurtiva.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.