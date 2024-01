L’Aquila – messa in sicurezza della 17 bis a seguito di cedimento

(AGENPARL) – ven 12 gennaio 2024 L’Aquila, 12 gennaio 2024

Cedimento del terreno nei pressi dell’Aquila Est, intervento degli addetti comunali

Un tratto della strada statale 17 bis, nei pressi dell’uscita dell’Aquila est in direzione della città, ha subìto un improvviso cedimento franoso. Sul posto sono tempestivamente intervenuti due tecnici e otto operai del settore Opere pubbliche del Comune, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la circolazione, allestendo delle transenne e installando un semaforo per gestire il senso unico alternato. Lunedì saranno condotti dei rilievi per verificare la situazione e le cause che hanno provocato il cedimento, allo scopo di ripristinare il manto stradale.