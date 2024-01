Comunicato stampa Visit Monaco | I migliori indirizzi per la remise-en-forme nel Principato di Monaco

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 I migliori indirizzi per la remise-en-forme nel Principato di

Monaco

Il cuore della Costa Azzurra garantisce soluzioni eccellenti per affrontare in

relax l’inizio dell’anno, ricaricare le energie e vivere momenti di benessere in

location lussuose e raffinate.

Milano, 10 gennaio 2024 –

Il nuovo anno porta con sé

il desiderio di rimettersi in

forma, prendersi cura di

sé stessi e regalarsi

momenti di pace e

benessere per evadere

dalla routine quotidiana.

Per iniziare il 2024 nel

migliore dei modi niente di

meglio che pianificare una

tappa nel Principato di

Monaco per rimettersi in

forma in una delle sue esclusive cornici di benessere.

Dopo la magia delle feste, il rientro in ufficio può essere reso più dolce se

intervallato ad un soggiorno a Monaco, cuore di esperienze uniche e

oasi di pace per coloro che sono alla ricerca del relax nelle sue più

svariate forme. Qui, rituali di bellezza, massaggi, percorsi curativi e

coccole rigeneranti accolgono gli amanti del benessere in iconiche strutture

per la cura della mente e del corpo.

Thermes Marins Monte-Carlo

6.600m2 che uniscono innovazione e savoir-faire e che sono dedicati al

benessere, al fitness e alla salute della persona. Le Thermes Marins

Monte-Carlo rappresentano un tempio del relax eccezionale affacciato sul

Mediterraneo, grazie alla sua infinity pool, e regalano momenti di lusso e

serenità. Grazie a un’equipe di esperti multidisciplinari il percorso è

personalizzato sui bisogni e desideri del singolo individuo attraverso

protocolli e trattamenti studiati ad hoc. Tra i tanti servizi, gli ospiti trovano la

jacuzzi esterna di fronte al Porto e alla Rocca, un solarium, un hammam, una

sauna e una sala fitness panoramica. Le Thermes Marins sono l’unico posto

in tutto il Principato ad offrire il servizio di crioterapia, 3 minuti di freddo

intenso per il massimo recupero energetico ed è efficace per il jet-lag, i

problemi di sonno, incrementa le capacità fisiche e intellettuali, tratta alcuni

sintomi dolorosi. Inoltre, qui, sano e bello vanno di pari passo; al

ristorante l’Hirondelle lo chef propone menu saporiti che combinano la

gastronomia mediterranea con i pilastri della nutrizione salutare.

La Spa Metropole by Givenchy

L’eleganza, il raffinato design

e la squisita accoglienza

rispecchiano l’anima della

spa dell’hotel Metropole

Monte-Carlo. Disegnata

dall’architetto Didier Gomez,

la Spa Métropole by

Givenchy esprime la

sofisticatezza e la modernità

della casa di moda fino al più

piccolo dettaglio. Ogni

trattamento è una creazione

“Haute Couture” che offre

all’ospite un’esperienza sensoriale e singolare. La Spa garantisce, inoltre, un

percorso “Heat Experience” caratterizzato da sauna, hammam, cascata di

ghiaccio e docce emozionali. Inoltre, per coloro che amano l’estetica è a

disposizione lo studio Pedi:Mani:Cure firmato Bastien Gonzalez e una sala

fitness dotata di attrezzi di ultima generazione. Il percorso wellness e

bellezza si conclude in una boutique Givenchy con profumi, prodotti make-up

e trattamenti viso e corpo.

Spa Cinq Mondes

I valori alla base della Spa Cinq Mondes, all’interno del Monte-Carlo Bay

Hotel & Resort, sono tradizione, bellezza, qualità e autenticità. In questo

tempio del benessere di 900 m2, gli amanti del relax possono scegliere tra

trattamenti del corpo e del viso, rituali di bellezza e massaggi tradizionali,

nel perfetto rispetto dei cerimoniali ancestrali. Recentemente, l’hotel

quattro stelle, ha lanciato il nuovo pacchetto “Scoperta Bay” per un viaggio

sensoriale sereno e riparatore. L’offerta include momenti di relax con un

trattamento di 20 minuti e un massaggio di 50 minuti, un pranzo di tre

portate e una giornata di relax all’Espace Loisirs: piscina, sauna, hammam

tradizionale e sala fitness.

Per maggiori informazioni su Monaco: https://www.visitmonaco.com/it

Galleria fotografica della destinazione: QUI Foto credit: @BVergely e per la

Spa Métropole by Givenchy @SpaMetropolebyGivenchy

