(ACON) MALTEMPO. PUTTO (PAT-CIV): RISTORI, REGIONE E GOVERNO NON SODDISFANO

(AGENPARL) – mer 10 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 10 gen – “Durante la manovra finanziaria avevo

proposto, attraverso un apposito emendamento, che la Regione

integrasse le risorse per coprire i danni da maltempo estivo. La

cifra totale stimata ammonta a circa 500 milioni di euro, ma ?

attualmente ferma a 157,5 milioni tra Regione e Stato. La

proposta ? stata respinta, in quanto la Giunta regionale ha

confidato in ulteriori aiuti da Roma”.

Lo evidenzia in una nota il consigliere regionale Marco Putto

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg), aggiungendo di aver “appreso

oggi dal presidente della Regione Fedriga che, dal Governo, non

verranno stanziate altre risorse. A sua volta, lo Stato rimpalla

il problema alla Comunit? europea, auspicando di poter attingere

a eventuali fondi”.

“Ancora una volta – prosegue l’intervento – si passa la patata

bollente a Bruxelles per giustificare l’ennesima promessa

disattesa, nonostante sia stato riconosciuto lo stato di calamit?

naturale e le rassicurazioni che Giunta e Maggioranza regionale

hanno diffuso nei mesi scorsi rispetto ai violenti eventi

atmosferici dell’estate 2023”.

“In questo rimpallo, i beffati restano gli abitanti del Friuli

Venezia. La Regione non pu? affidarsi esclusivamente agli auspici

del Governo Meloni, che li disattende – conclude Putto –

lamentando una scarsit? di risorse: la manovra regionale, invece,

ne aveva e si sarebbero potuti quindi integrare a favore dei

territori colpiti”.

ACON/COM/db

101524 GEN 24