“Le botteghe della scienza – Colazione al Museo”: i laboratori organizzati dal Museo Galileo | Giovedì 11 gennaio ore 12 la conferenza stampa presso la Camera di Commercio di Firenze

segnaliamo la conferenza stampa di giovedì 11 gennaio alle ore 12 della

quinta edizione di “Le botteghe della scienza – Colazione al Museo” che si

terrà presso la Camera di Commercio di Firenze in piazza Mentana 2.

Invito alla conferenza stampa

11 gennaio, Camera di Commercio di Firenze, ore 12

Quinta edizione di “Le botteghe della scienza – Colazione al Museo”

abbiamo il piacere di invitarvi alla conferenza stampa di presentazione

della quinta edizione delle “Botteghe della scienza”, i laboratori

organizzati dal

Museo Galileo per scoprire la scienza nelle attività artigianali

(dall’arte dei parruccai del ‘700 e degli orafi alle alchimie dei colori,

dai segreti del cannocchiale alla forza motrice).

Undici appuntamenti che iniziano con una “Colazione al Museo”.

La conferenza stampa si terrà giovedì 11 gennaio alle ore 12

presso la Camera di Commercio di Firenze

(piazza Mentana, 2)

Interverranno:

Roberto Ferrari, Direttore Esecutivo, Museo Galileo

Andrea Gori, Responsabile Attività educative, Museo Galileo

Giuseppe Salvini, Segretario Generale, Camera di Commercio di Firenze

