IL TEATRO SAN CARLO PER IL SOCIALE: Dialogo contro le mafie con Emma Dante e Don Tonino Palmese

(AGENPARL) – mar 09 gennaio 2024 Comunicato stampa

“Il Teatro San Carlo per il Sociale.

I volti della memoria per un presente di legalità”

Dialogo contro le mafie con Emma Dante e Don Tonino Palmese

in attesa de I Vespri Siciliani

Napoli, martedì 9 gennaio. In attesa del debutto de I Vespri Siciliani di Giuseppe Verdi il prossimo 21 gennaio 2024, si è tenuto oggi presso il Teatro San Carlo Café un incontro tra la regista Emma Dante e Don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis e garante per i diritti dei detenuti del Comune di Napoli.

Lo spettacolo è una coproduzione tra il Lirico di Napoli, il Teatro Real di Madrid, il Comunale di Bologna e il Teatro Massimo di Palermo, dove è andato in scena nel 2022 a trent’anni dalle stragi di mafia del 1992.

“La mia messa in scena vuole essere un omaggio e anche una commemorazione delle vittime della mafia” ha afferma Emma Dante.

“L’opera – continua la regista – ha la sua anima, la sua vocazione che è quella di non dimenticare, con una connotazione più contemporanea. Questa commemorazione dei Vespri deve a mio parere unire il Paese, racconta Palermo ma anche l’Italia, perché parla della nostra storia, quella degli italiani tutti. Per questo motivo durante l’aria di Elena – conclude Emma Dante – quella in cui la duchessa chiede al popolo di avere coraggio, la piazza si riempirà dei volti tra gli altri di Falcone, Borsellino, Impastato e contemporaneamente dalla sala caleranno dei gonfaloni con i volti delle vittime innocenti della camorra.