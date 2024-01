0108 teatro civico GIULIANA DE SIO e ALESSANDRO HABER in LA SIGNORA DEL MARTEDÌ

(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 UFFICIO STAMPA

Teatro Civico La Spezia

Stagione di Prosa 2023/24

Martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 2024 (ore 20.45)

GIULIANA DE SIO e ALESSANDRO HABER

LA SIGNORA DEL MARTEDÌ

di Massimo Carlotto

con Giuliana De Sio, Alessandro Haber

e con Paolo Sassanelli, Riccardo Festa, Samuele Fragiacomo

scena

Francesco Ghisu

costumi

Katarina Vukcevic

regia Pierpaolo Sepe

produzione Gli Ipocriti Melina Balsamo, Goldenart Production e Teatro della Toscana

La Spezia, 8 gennaio 2024 – Dopo la pausa per le festività di fine anno riprende al Teatro Civico della Spezia la Stagione di Prosa in abbonamento. Martedì 9 e mercoledì 10 gennaio 2024 (alle 20.45 in entrambe le serate) andrà in scena “La signora del martedì”, protagonisti Giuliana De Sio e Alessandro Haber. Il testo è tratto dall’omonimo romanzo di Massimo Carlotto, che lo ha adattato per il palcoscenico.

Al centro dello spettacolo diretto da Pierpaolo Sepe ci sono personaggi che la vita ha maltrattato: un attore porno che aspetta, ogni martedì, che una donna affascinante paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, dove il proprietario, il signor Alfredo, vive di nascosto la sua condizione di travestito. La donna ha un passato misterioso che emergerà dalle parole di Pietro Maria Belli, un giornalista senza scrupoli.

Non esiste oggi in Italia un altro autore che sappia descrivere, come Massimo Carlotto, i meccanismi attraverso cui una società civile si trasforma in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre. Carlotto è andato oltre il noir. Qui non c’è più solo il lato oscuro e criminale della società: siamo tutti noi a essere interpellati.

Un testo intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione e trepidazione attraversa tutto lo spettacolo e ci accompagna fino all’imprevedibile conclusione, lasciandoci senza fiato, legati per sempre a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, una delle penne più efficaci e profonde del nostro tempo, investigatore instancabile del crinale tra il bene e il male.

Info e biglietti: Botteghino Teatro Civico La Spezia – ingresso da via Carpenino

Orari di apertura: dal lunedì al sabato ore 8.30/12, il mercoledì anche dalle 16 alle 19

Vendita on line: Vivaticket.it