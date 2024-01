Pioggia e neve, codice giallo per domenica 7 gennaio

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha prolungato

sulla Toscana il codice giallo per rischio idraulico ed idrogeologico del

reticolo minore, già attivo nella giornata di oggi, fino alle ore 8 di

domani, domenica 7 gennaio. Codice giallo anche per i bacini del Bisenzio e

dell’Ombrone pistoiese, ma fino alle ore 13 di domenica.

Per quanto riguarda invece la neve, il codice giallo riguarda la montagna

Romagna-Toscana e Mugello- Val di Sieve, dalle 4 della notte e per tutta la

giornata di domenica 7 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del

rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo

https://phplist.servizi.tix.it/rt-ToscanaNotizie/lt.php?tid=rRKfqO+FuRuxF2v2bKEXFk3X/cg9ZMQahUCFdcN4Wn7ReaX0w/AtPbjfeig/QH/E