Sacrofano (Rm): La Biblioteca comunale ospita Le Lunghe Stagioni dei formaggi

Lunga vita ai formaggi

La Rete dei Comuni del Formaggio del Lazio e la stagionatura dei prodotti lattiero-caseari

Sarà la Biblioteca Comunale di Sacrofano, in Piazza Ugo Serata, nel pomeriggio del 5 gennaio, a ospitare LE LUNGHE STAGIONI DEI FORMAGGI”, evento promosso dalla Rete dei Comuni del Formaggio (*), con il contributo di ARSIAL, in collaborazione con ONAF e ANFOSC e patrocinato dall’Ente Regionale Parco di Veio.

Nel giorno che precede l’Epifania 2024, quindi, una giornata dedicata ai Comuni e ai loro formaggi, che intende coniugare l’evento gastronomico con il coinvolgimento di esperti di tecnologia casearia e di analisi sensoriale.

Il tema saliente, con ampio spazio di approfondimento di studio e di promozione, sarà la “stagionatura dei formaggi”. Procedimento messo in forte relazione con i territori di produzione e dei luoghi caratteristici di stagionatura. Così come avviene per analogia anche nel settore vitivinicolo. Cosa che sarà messa in luce mettendo in relazione formaggi stagionati e loro articolate declinazioni, maturati in particolari condizioni microclimatiche e vini in abbinamento.